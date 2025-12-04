Ce cas dans Indéfendable est librement inspiré d'une affaire horrible, largement médiatisée

Dans l'épisode de mercredi d'Indéfendable, nous avons rencontré Martine Brodeur, jouée par Maude Guérin, qui souffre de douleurs dans le bas du ventre, de maux de tête et de fatigue. Nous découvrirons dans l'épisode de ce soir qu'il s'agit d'une infection transmise sexuellement. Bien qu'on pourrait d'abord penser à une infidélité de la part de son mari, les choses sont bien pires en réalité...

Le magazine 7 Jours confirme que ce cas est librement inspiré de l'affaire Pelicot, qui a fait tout un tollé en France ces dernières années, et avec raison. L’affaire des viols de Mazan en est une épouvante.

Sur une période de dix ans, Dominique Pelicot a drogué - avec de puissants sédatifs - sa femme et l'a livré à des hommes pour qu'ils la violent à répétition. Ils communiquaient avec ces derniers via des forums en ligne, où il se fait connaître sous des pseudonymes comme « Dispo la nuit » ou « Ma femme dispo ». Horrible!

Le verdict a été rendu le 19 décembre 2024 : 51 hommes sont jugés coupables et Dominique Pelicot a été condamné à 20 ans de prison.

On peut s'imaginer que le cabinet Lapointe-McDonald-Nolin sera chargé de représenter le mari, joué par Henri Chassé. Oh là là! Ça risque de brasser après les fêtes!