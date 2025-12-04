Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Ce cas dans Indéfendable est librement inspiré d'une affaire horrible, largement médiatisée

Préparez-vous à un procès horrible après les fêtes!

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dans l'épisode de mercredi d'Indéfendable, nous avons rencontré Martine Brodeur, jouée par Maude Guérin, qui souffre de douleurs dans le bas du ventre, de maux de tête et de fatigue. Nous découvrirons dans l'épisode de ce soir qu'il s'agit d'une infection transmise sexuellement. Bien qu'on pourrait d'abord penser à une infidélité de la part de son mari, les choses sont bien pires en réalité...

Le magazine 7 Jours confirme que ce cas est librement inspiré de l'affaire Pelicot, qui a fait tout un tollé en France ces dernières années, et avec raison. L’affaire des viols de Mazan en est une épouvante.

Sur une période de dix ans, Dominique Pelicot a drogué - avec de puissants sédatifs - sa femme et l'a livré à des hommes pour qu'ils la violent à répétition. Ils communiquaient avec ces derniers via des forums en ligne, où il se fait connaître sous des pseudonymes comme « Dispo la nuit » ou « Ma femme dispo ». Horrible!

Le verdict a été rendu le 19 décembre 2024 : 51 hommes sont jugés coupables et Dominique Pelicot a été condamné à 20 ans de prison.

On peut s'imaginer que le cabinet Lapointe-McDonald-Nolin sera chargé de représenter le mari, joué par Henri Chassé. Oh là là! Ça risque de brasser après les fêtes!

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09