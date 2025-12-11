Un visage connu parmi les agresseurs dans Indéfendable

Note : Si vous n'avez pas encore visionné la finale de mi-saison d'Indéfendable, nous vous conseillons de cesser votre lecture maintenant, des détails importants de l'intrigue sont abordés ci-dessous.

La finale de mi-saison d'Indéfendable, telle que concoctée par l'autrice Izabel Chevrier, a placé le personnage de Maude Guérin dans une situation horrifiante, alors qu'elle a découvert avoir été violée à répétition.

La production n'a pas pris la pire comédienne pour porter cette intrigue terrible, tristement inspirée de l'histoire vraie de Gisèle Pelicot. Ce faisant, les dernières images de la mi-saison étaient absolument glaçantes, alors que nous avons vu Martine Brodeur découvrir le pot aux roses...

C'est à ce moment qu'on nous a montré brièvement les 21 hommes qui ont agressé la mère de famille, sous le regard approbateur de son fils.

Parmi ceux-ci, nous avons remarqué un visage plus connu que les autres.

En effet, le comédien et humoriste Alain Dumas (voir sa photo ici) figure dans le groupe, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, à l'extrême droite.

Celui-ci est bien connu pour son personnage humoristique du garagiste. Aussi, on le retrouve sur scène depuis un certain moment dans un spectacle hommage à Sinatra et Michael Bublé.

Nous le retrouverons certainement en janvier, alors qu'il devra s'expliquer, tout comme les 20 autres, sur les gestes épouvantables qu'il a faits.

La série reprendra le 5 janvier à 19 h, sur les ondes de TVA et sur TVA+.

