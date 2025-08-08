Nathalie Simard explique l'importance de sa nouvelle émission de télé

Cette semaine, nous apprenions que Nathalie Simard animerait une nouvelle émission à TVA, Du Québec au ventre, après l'annulation de la téléréalité Ma mère, ton père.

Dans ce nouveau concept, Nathalie Simard sillonnera le Québec à la rencontre d'agriculteurs passionnés, accompagnée d'un invité prêt à mettre la main à la terre. À la fin de chaque épisode, elle proposera aussi des recettes inspirées des produits locaux.

Sur ses réseaux sociaux, l'animatrice a tenu à expliquer l'importance de ce nouveau concept, qui n'est pas à négliger.

Elle écrit : « C’est un immense honneur pour moi d’animer la toute nouvelle émission « Du Québec au ventre», produite par Les Productions Déferlantes et diffusée dès 2026 sur TVA et TVA+.

Oui, il existe déjà plusieurs émissions qui mettent en valeur nos producteurs locaux. Et tant mieux! Parce qu’aujourd’hui, il est plus essentiel que jamais de souligner le travail de ceux et celles qui cultivent notre terre, qui nourrissent notre monde et qui le font avec passion.

Ce n’est pas juste une autre émission.

C’est un cri du cœur.

Un geste concret pour encourager l’achat local, faire rayonner notre savoir-faire, soutenir notre économie et mettre en lumière les trésors de chez nous.

Un moment télévisuel pour célébrer ce qu’on a de beau, de bon… et surtout, de vrai.

Parce qu’il est temps, plus que jamais, de se serrer les coudes.

Parce que l’avenir passe par nos racines.

Et si cette émission peut, à sa façon, contribuer à faire une différence…

Alors ce sera mission accomplie.

Merci à nos cultivateurs.

Merci à nos artisans.

Merci à nos gens de chez nous.

Et merci à vous, cher public, qui êtes toujours au rendez-vous! »

Apprenez-en plus sur cette nouvelle émission juste ici.

Vous pourrez voir le résultat en ondes à TVA et sur TVA+ en 2026.