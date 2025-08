Après Ma mère, ton père, découvrez le nouveau projet télé de Nathalie Simard à TVA

TVA confirme aujourd'hui le début du tournage d'une toute nouvelle émission, que vous pourrez voir sur ses ondes en 2026, et qui sera portée par Nathalie Simard.

Cette nouvelle survient quelques semaines après l'annonce de l'annulation de la téléréalité Ma mère, ton père, qu'elle avait animée de main de maître en 2024. Le producteur Jean-Philippe Dion abordait ici les raisons de l'annulation.

Dans Du Québec au ventre, Nathalie Simard recevra un invité à chaque épisode, prêt à mettre la main à la terre et la main à la pâte.

Plus précisément, alors que les producteurs agricoles d'ici ont plus que jamais besoin de soutien et qu'il est primordial de leur témoigner de la reconnaissance, Nathalie proposera à une personnalité connue du grand public de se joindre à elle pour aller leur prêter mainforte en effectuant différentes tâches... directement sur le terrain!

Cette idée n'est pas sans rappeler un peu l'émission estivale Arrive en campagne, dont la 8e saison est animée par Bob le Chef, et qui permet à des gens du public d'aller visiter des fermes et d'y travailler, sous le regard bienveillant des producteurs.

Dans Du Québec au ventre, Nathalie Simard se mettra également aux fourneaux à la fin de chacun des 10 épisodes afin de concocter un plat savoureux. Nous avions eu la chance d'être témoins de ses talents en cuisine lors de son passage à Masterchef Québec pour l'édition spéciale de Noël.

En outre, parmi ses invités, l'animatrice recevra Marc Hervieux, qui a lui-même confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Voyez sa publication ci-dessous.

Voilà une émission qui risque de rallier bien des téléspectateurs, en cette période où l'achat local est plus que jamais souhaitable.

Ce sera à voir en 2026 sur TVA et TVA+.

Serez-vous au rendez-vous?