Jean-Philippe Dion nous explique l'annulation de Ma mère, ton père

On l'avoue, nous avons été très surpris d'apprendre que TVA avait décidé de ne pas produire une deuxième saison de la téléréalité Ma mère, ton père, qui avait pourtant très bien fonctionné l'automne dernier.

Rencontré récemment, nous avons demandé au producteur de l'émission Jean-Philippe Dion de nous expliquer, de son point de vue, l'annulation de cette émission.

« C'est des raisons de programmation. Des fois, c'est de dire qu'on va mettre notre argent sur autre chose. Ils veulent essayer d'autres affaires. Et, ultimement, il y a moins de cases horaires qu'avant. Il y a plus de rediffusions, il y a plus d'émissions étrangères. C'est ce qui fait que des fois, il y a des projets qui fonctionnent bien, comme Star Académie, mais là, ils doivent couper des cases horaires, donc ils coupent des nouveaux projets. »

Si vous avez consulté notre calendrier de la rentrée de l'automne 2025, vous avez peut-être remarqué ce phénomène. Il y a beaucoup moins de nouveautés qu'avant et la plupart des cases horaires sont occupées par des émissions qui ont été présentées sur l'une ou l'autre des plateformes de visionnement en continu auparavant. C'est une réalité à laquelle nous devrons nous habituer...

Est-ce que Ma mère, ton père pourrait revenir sur les ondes de TVA? « On ne le sait jamais. Ça fait partie des projets qui existent, mais on verra bien », nous répond-il.