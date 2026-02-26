Un rôle assez particulier pour Michel Charette dans Indéfendable : Les téléspectateurs réagissent

Ce mercredi, un nouveau personnage a fait son arrivée dans Indéfendable, provoquant de nombreuses réactions auprès des fidèles de la quotidienne. Dans le rôle de Me Sacha Therrien, Michel Charette endosse ce nouveau défi avec beaucoup d'aplomb, alors que son avocat aura à défendre la cause complexe de Paul Beaulac (David Savard), accusé d'avoir tué et démembré ses amants.

C'est lorsque Léo (Sébastien Delorme) a constaté être en conflit d'intérêts qu'il a dû relayer ce dossier à l'un de ses confrères de travail, un criminaliste que nous n'avions pas encore rencontré. Tout juste arrivé, celui-ci a fait forte impression avec son franc-parler, son écoute sélective et son investissement impressionnant dans la cause qu'il aura à défendre.

On verra cet homme se consacrer sans relâche à la tâche, pour trouver la moindre parcelle d'informations qui pourrait l'aider à disculper son client, qui prétend toujours être innocent. Dans ce contexte, bien des téléspectateurs se sont rangés du côté de Paul Beaulac qu'ils croient inoffensif. On suspecte plutôt un autre personnage, proche de lui. Est-ce un leurre que l'autrice Izabel Chevrier a semé sur son chemin?

Au sujet du jeu de Michel Charette, l'autrice nous disait « Il est extraordinaire », un sentiment que la plupart des téléspectateurs partagent :

« J’espère qu’on gardera Michel Charette pour d’autres cas son personnage apporte un regard et un style différent de ce qu’on voit habituellement au bureau Lapointe McDonald . Ça donne de l’énergie aux intrigues »

« J'adore l'avocat qu'incarne Michel Charette 😁 Il a vraiment air compétant dans son genre de follerie wow. »

« Michel Charette alias maître Therrien, Wow , il fait vrai comme avocat. »

« Je gage un vieux 2$ que maître Therrien french Claude d'ici la fin de saison »

« Je sais que je l'ai déjà dit 😅 mais j'adore l'idée d'ajouter des comédiens/comédiennes, l'épisode d'hier est l'une de mes favorites. »

« Michel Charette est un de nos meilleurs acteurs. »

Nous n'avons pas trouvé de commentaires négatifs dans la symphonie de compliments lancée vers Michel Charette après seulement un jour dans la quotidienne. Nous joignons donc notre voix à celle des téléspectateurs pour souhaiter que ce personnage reçoive encore du temps d'écran après la cause de Paul Beaulac. Nous espérons le voir interagir davantage avec l'équipe du Cabinet Lapointe-MacDonald-Nolin.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.