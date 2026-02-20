Les téléspectateurs ont une hypothèse concernant cette cause d'Indéfendable

Depuis lundi, une nouvelle cause est présentée dans Indéfendable, inspirée d'un cas réel. Dans le rôle d'un homme à tout faire qui sera suspecté de disparitions, on retrouve le talentueux comédien David Savard, qui offre un contre-emploi fort intéressant.

Alors que tout semble pointer pour que Paul Beaulac soit le meurtrier qui enterre les restes de ses victimes dans les platebandes de ses clientes, les téléspectateurs ont une autre théorie.

En effet, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux un commentaire à l'effet que ce pourrait être le mari de la cliente qui soit à l'origine de ces décès sordides. Celui-ci, un homme interprété par Éric Hoziel, apparaît en effet très étrange depuis le début de la semaine, en jouant dans les platebandes pour « planter des bulbes », alors qu'il engage déjà un employé pour le faire.

Les adeptes de la quotidienne s'expriment :

« Je crois que c'est le mari de la dame ...il a l'air louche. »

« Moi j'ai des doutes pour le meurtrier qui est homosexuel mais ça pourrait être le mari de la femme qui n'aime pas les homosexuels car il connaît l'ami de sa femme donc ça pourrait être plausible car lorsque le jardinier était dans la grange, il s'est aperçu que la scie n'était pas au bon endroit. Il l'a pris puis l'accrocher ailleurs. Donc à suivre c'est tellement bon «

« Et si le liquide qu'il a versé dans le verre de sa date serait juste pour le rendre insouciant un peu car il se déguise en femme et l'autre aurait peut-être pas aimé ça peut-être pour plus faire des choses avec lui que peut-être que le gars n'aurait pas fait en temps normal. C'est seulement un téléroman et on fait enquête comme ça. C'est vraiment bon et lorsqu'on va avoir la vraie raison. On va se dire! Oh ben ha ha »

Pensez-vous que Paul Beaulac est vraiment le meurtrier dans cette histoire?

En entrevue, l'autrice Izabel Chevrier nous disait à ce sujet : « Je vous emmène aussi dans le doute parce qu'il va arriver de nouveaux éléments où on va commencer à se questionner, à savoir si Paul Beaulac est réellement responsable. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre d'impliqué là-dedans? C'est sûr qu'en apparence, tout pointe vers lui. Plus les faits avancent et plus on se dit aucun doute que c'est lui. On va explorer encore une fois dans les causes criminelles le doute. »

Voilà qui ajoute aux suspicions des téléspectateurs...

Il faudra suivre la cause, du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA, pour en connaître l'issue.

L'autrice d'Indéfendable nous parlait de ses inspirations pour cette histoire à glacer le sang, des cas qui ont vraiment eu lieu dans la réalité.