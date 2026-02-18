Saviez-vous que la nouvelle cause dans Indéfendable est inspirée d'un cas réel troublant?

Depuis lundi, les téléspectateurs découvrent une nouvelle intrigue dans Indéfendable, celle d'un homme à tout faire qui semble impliqué dans une série de disparitions. Dans le rôle principal, le comédien David Savard hérite d'un rôle complexe, un véritable contre-emploi qu'il endosse avec beaucoup de talent.

Ce mercredi, vous le verrez refuser les avances d'une cliente, une scène qui nous amènera à comprendre la véritable personnalité de cet homme qui cache en quelque sorte une double identité.

Dans le cadre d'une entrevue réalisée avec l'autrice de la quotidienne, Izabel Chevrier, nous en avons appris davantage sur les inspirations qui ont mené à cette cause que vous voyez en ce moment au petit écran. Une histoire réelle, qui s'est déroulée à Toronto, a inspiré l'autrice.

Il s'agit de celle de Bruce McArthur, un tueur en série qui a sévi dans la ville de Toronto entre 2010 et 2018. Cet homme, un jardinier de profession, faisait de membres de la communauté LGBTQ+ ses victimes. Il les amenait chez lui pour avoir des relations sexuelles et ensuite les assassiner, les démembrer et cacher leurs restes humains dans les jardinières de ses clientes.

Bruce McArthur a plaidé coupable à huit chefs d’accusation de meurtre au premier degré, puis il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Une affaire sordide qui avait mené à de sévères critiques envers la gestion du Service de Police de Toronto, qui avait notamment négligé la piste des victimes toutes homosexuelles. Apprenez-en plus sur cette histoire ici.

À ce propos, l'autrice Izabel Chevrier nous dit : « Oui, je me suis inspirée du jardinier de Toronto, mais il y en a eu d'autres. C'est inspiré de deux autres histoires en Europe aussi. McArthur n'a pas été le seul à démembrer un corps et éparpiller ça un petit peu partout dans la ville. Ça a été fait à quelques reprises à travers le monde. Encore une fois, j'ai mélangé plusieurs causes pour en créer une originale. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des faits quand même réels. C'est des gestes qui ont été posés. »

En outre, l'autrice nous confirme qu'elle donnera une touche toute particulière à cette histoire : « Je vais vous emmener dans des endroits étonnants. Aussi, il y a le nouvel avocat ponctuel interprété par Michel Charette, que vous allez découvrir en avocat, Maître Trudel, qui est extraordinaire! Je vous emmène aussi dans le doute parce qu'il va arriver de nouveaux éléments où on va commencer à se questionner, à savoir si Paul Beaulac est réellement responsable. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre d'impliqué là-dedans? C'est sûr qu'en apparence, tout pointe vers lui. Plus les faits avancent et plus on se dit aucun doute que c'est lui. On va explorer encore une fois dans les causes criminelles le doute. »

Au sujet du comédien David Savard, Izabel Chevrier se réjouit : « Il est extraordinaire, puis c'est le fun de le voir dans un rôle comme ça. »

Il sera intéressant de voir la suite de cette captivante histoire dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.