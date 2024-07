Michel Charette lance un appel au public

En novembre dernier, nous apprenions qu'un tout nouveau projet mettant en vedette Michel Charette verrait prochainement le jour. Intitulée Marco Lachance, la série qui sera diffusée sur Noovo raconte l'histoire d'un homme qui tente de reprendre sa vie en main et ainsi réaliser son grande rêve de devenir une vedette de la scène musicale. Nous vous en parlions ici.

L'émission, qui promet d'attiser la fibre sentimentale et humoristique des téléspectateurs, est actuellement en tournage. C'est d'ailleurs dans cette optique que le comédien sollicite l'aide du public. Sur les réseaux sociaux, l’artiste explique que pour un segment spécial de la réconfortante série, un enregistrement en plein coeur du Festival d'été de Québec aura lieu ce dimanche soir.

L'invitation va comme suit :

« GENS DE LA VILLE DE QUÉBEC!!! Demain le 7 juillet nous aurons le privilège de tourner une scène important de la série Marco Lachance sur la scène CRAVE, situé a la Place D’Youville entre 20h30 et 20h45 qui sera en onde dès Septembre à Noovo!! Le FEQ nous fait ce grand cadeau de nous accorder ce temps si précieux pour eux!! Un merci très spécial à Sam McKinley qui a orchestré tout ça pour nous faciliter la tâche!! ON VOUS ATTENDS EN TRÈS GRAND NOMBRE!!! Nous tournerons cette scène entre la prestation de GEORGIA HARMER et celle de HELENA DELAND!!

Faite circuler svp!! Nous voulons le plus de gens possible!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 »