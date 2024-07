Voyez les premières images d'une comédie familiale qui s'annonce irrésistible cet automne

Ce matin étaient dévoilées les premières images de la série Marco Lachance, une nouvelle comédie familiale qui verra le jour dès l'automne sur les ondes de Noovo.

L'histoire prend vie dans le quartier Limoilou à Québec et met en vedette un père de famille qui vit avec sa mère et ses enfants, et qui travaille au service des plaintes d'une entreprise d'électroménagers... Soudainement, il décide de renouer avec sa passion de la musique. Ça s'annonce de la télé légère, parfois drôle, parfois touchante et surtout réconfortante!

Nous sommes impatients de découvrir ce que nous réserve la production pour ces douze épisodes de 30 minutes.

Découvrez les premières images officielles ci-bas, montrant Michel Charette, Micheline Bernard, Hubert Proulx, Cédric Thiffault et Cassandra Latreille dans leurs personnages. Ça vous donnera une petite idée de l'ambiance!