Vidéo : Michel Charette se métamorphose pour la série Marco Lachance

Nichée au coeur du quartier Limoilou à Québec, une vaillante équipe s'affaire depuis quelques semaines déjà à tourner la comédie dramatique Marco Lachance, une idée originale de Michel Charette et son complice de toujours, François Chénier.

Devant la caméra, on assiste également à une autre réunion Radio Enfer, alors que Michel Charette, qui tient la vedette de la série, renoue avec la formidable comédienne Micheline Bernard qui incarne sa mère. Voyez des images du plateau et nos entrevues dans la vidéo en entête.

La série, produite par ComediHa! et entièrement tournée à Québec, raconte l’histoire de Marco Lachance, un père monoparental autrefois destiné à devenir une grande vedette de la scène musicale québécoise qui, 25 ans plus tard, est loin de vivre la vie qu’il avait imaginée. Grâce à sa nature positive inébranlable, il reprendra son destin en main et renouera avec sa passion pour tenter de vivre son rêve.

Pour l'occasion, Michel Charette s'offre un look complètement différent, alors qu'il arbore une chevelure longue, qui surprend d'emblée.

C'est mon idée! Après avoir fait District 31 et Le bonheur, je voulais aller ailleurs.

Voyez l'entrevue à ce sujet ci-dessous, dans laquelle vous pouvez voir le look en question.