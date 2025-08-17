Claude Legault fait du très bon boulot à l'animation de son premier gala en solo

Claude Legault animait le dernier gala de l'édition 2025 de Juste pour rire Québec. Il s'agissait de la première expérience d'animation en solo pour le comédien, qui avait déjà joué le maître de cérémonie en 2012 lors du Grand rire avec son ami Sylvain Larocque.

Si on se l'imagine plus confortable dans des sketchs que dans un numéro de stand-up conventionnel, Claude a tout de même tenté sa chance dans cette position plus fragilisante en début de spectacle. Il a offert un monologue d'ouverture dans lequel il s'est ouvert sur son statut de sex-symbol, les premières et les dernières fois qui arrivent à son vénérable de 62 ans ainsi que les aléas de sa récente colonoscopie. Voyez un extrait au bas de l'article.

Il a aussi présenté un sketch avec Michel Charette, Katherine Levac et Véronique Claveau. Les quatre artistes étaient invités dans un tournoi bénéfice de hockey pour amasser des fonds pour lutter contre l'intimidation, mais ils s'injuriaient de façon violente sur le banc de pénalité. Autre invitée surprise : Chantal Machabée dans la peau d'une arbitre, qui tâchait de contenir ces personnalités bouillantes.

Katherine était de retour en ouverture du 2e gala. Claude Legault lui apportait des fleurs et tentait de la charmer en réponse à un gag qu'elle avait fait sur scène en 2018. « Je fréquente une femme en ce moment, mais c'est en attendant l'appel de Claude Legault », avait- elle dit alors.

Puis, cerise sur le sundae, la grande finale mettait en vedette Claude et Guy Jodoin. Les deux amis avaient été envoyés dans l'espace pour une mission qui ne devait durer que six mois, mais ils y étaient depuis trois ans maintenant. Les astronautes exaspérés finissaient par être secourus par... toute la bande de Dans une galaxie près de chez vous. L'exploit d'avoir pu rassembler l'équipage complet du Romano Fafard pour une apparition de moins de cinq minutes est impressionnant en soi. Inutile de vous dire que lorsque les acteurs ont retiré leur casque et dévoilé leur visage, la foule était en liesse. Un gala animé par Claude Legault n'aurait pu se terminer de meilleure façon qu'avec la confirmation que le scénario du 3e film a été déposé aux institutions et que nous devrions voir ce long métrage avant la couche d'ozone soit détruite par le poush poush en cacane.