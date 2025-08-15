Accueil
Claude Legault et son amoureuse font un numéro d'humour à Juste pour rire (photos)

« Claude Legault était tanné de se faire traiter de sex-symbol. Il a pris les grands moyens avec sa perruque. »

Image de l'article Claude Legault et son amoureuse font un numéro d'humour à Juste pour rire (photos)
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi, lors du Gala Juste pour rire de Billy Tellier et Tommy Néron, Claude Legault a fait un numéro musical avec sa conjointe, la chanteuse Gaële.

Les deux amoureux interprétaient les membres du duo « Les Paris Pâtés », Robert et Christine.

Bien que ces personnages soient déjà en couple - avec une personne qu'il méprise -, ils se courtisent allègrement sur scène. Plus le numéro avance, plus les deux chanteurs se rapprochent et se draguent langoureusement.

Robert et Christine reprennent des classiques de la francophonie, comme le rigodon « Dans l'temps du jour de l'An » ou « La bohème » de Charles Aznavour, en changeant les paroles. « Je vous parle d'un temps que les jeunes sur Tik Tok ne peuvent pas connaître. »

Voyez des photos du duo ci-dessous.

Alors que les invités quittaient la scène, le coanimateur Tommy Néron a lancé : « Claude Legault était tanné de se faire traiter de sex-symbol. Il a pris les grands moyens avec sa perruque. »

Rappelons que Marthe Laverdière a aussi enfilé un costume pour jouer dans un sketch dans un gala Juste pour rire. Voyez le résultat hilarant de sa transformation ici.

Informations complémentaires

