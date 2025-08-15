Claude Legault et son amoureuse font un numéro d'humour à Juste pour rire (photos)

Jeudi, lors du Gala Juste pour rire de Billy Tellier et Tommy Néron, Claude Legault a fait un numéro musical avec sa conjointe, la chanteuse Gaële.

Les deux amoureux interprétaient les membres du duo « Les Paris Pâtés », Robert et Christine.

Bien que ces personnages soient déjà en couple - avec une personne qu'il méprise -, ils se courtisent allègrement sur scène. Plus le numéro avance, plus les deux chanteurs se rapprochent et se draguent langoureusement.

Robert et Christine reprennent des classiques de la francophonie, comme le rigodon « Dans l'temps du jour de l'An » ou « La bohème » de Charles Aznavour, en changeant les paroles. « Je vous parle d'un temps que les jeunes sur Tik Tok ne peuvent pas connaître. »

Voyez des photos du duo ci-dessous.

Alors que les invités quittaient la scène, le coanimateur Tommy Néron a lancé : « Claude Legault était tanné de se faire traiter de sex-symbol. Il a pris les grands moyens avec sa perruque. »

