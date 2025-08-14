Photos : Marthe Laverdière se déguise pour un sketch avec P-A Méthot

Mercredi soir, c'était au tour de P-A Méthot de monter sur la scène du Grand Théâtre de Québec pour son gala Juste pour rire. Voyez d'ailleurs un extrait de son numéro d'ouverture ici.

Marthe Laverdière était l'une des invitées. Celle-ci a participé à un sketch avec l'animateur dans lequel les deux amis incarnaient des policiers obligés de revoir leurs habitudes afin de s'adapter à une société de plus en plus « fragile ».

Leur look, inspiré des personnages de la série des années 80 CHiPs, était parfait. Voyez-les au bas de l'article.

« C'est aussi pour rappeler des choses que les policiers avaient dans le temps : la reconnaissance, la fierté », disait P-A Méthot.

« Et la possibilité, avec des culottes de même, d'avoir une fesse qui inspire le respect », enchaîne Marthe.

Je te regarde les fesses, là, Marthe, et honnêtement, on dirait que tu as un mandat d'arrestation dans chaque fesse.

« Celle-là elle dit : "Haut et les mains!" et celle-là : "Circulez!" », poursuit Marthe en se tapant les fesses une après l'autre.

Elle éclate alors de rire et lance : « Toi, je t'aime en chien [pour faire ça]! ».

Voyez des photos de leur apparition sur scène ci-dessous.

Mentionnons que Marthe Laverdière a présenté sa Carte Blanche à Juste pour rire la semaine dernière. Voyez un extrait hilarant ici.