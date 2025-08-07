Accueil
Marthe Laverdière raconte un voyage dans le Sud qui tourne au cauchemar (vidéo)

Une anecdote racontée à Ça finit bien la semaine devient un numéro sur scène.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce jeudi, Marthe Laverdière lançait les festivités de Juste pour rire à Québec avec son spectacle Carte Blanche, présenté à la Place George-V.

L'horticultrice était en pleine forme lorsqu'elle s'est présentée sur scène, accompagnée de ses accessoires. Elle a d'abord parlé des sous-vêtements à Minou, puis a fait le récit d'une semaine catastrophique dans un tout-inclus au Mexique lors duquel, elle et son conjoint, ont été victime d'une virulente tourista. On se rappellera qu'elle avait raconté cette histoire gênante à Ça finit bien la semaine et la réception du public en studio (puis ceux des téléspectateurs) ont, visiblement, encouragé l'humoriste a créé un numéro pour la scène à partir de cette mésaventure.

Voyez une partie de son numéro dans la vidéo au bas de l'article.

Pour cette soirée au clair de lune, Marthe s'était entourée de plusieurs de ses amis du monde de l'humour, dont Mario Jean, Phil Laprise, P-A Méthot et Dave Richer. Sara Dufour, qu'elle a rencontrée lors d'un contrat que les deux femmes avaient au même endroit pendant la pandémie, est venue interpréter certaines de ses chansons sur scène. Elle ne devait en faire seulement trois, mais comme son passage concordait avec les Grands Feux Loto-Québec, Marthe lui a demandé de continuer de jouer sa musique jusqu'à ce que le vacarme cesse. Une mission qu'elle a remplie avec panache. Les jeunes stars de la relève Christophe Dupéré et Douaa Kachache ont aussi fait bonne figure au cours de cette soirée bien calibrée.

Le Festival Juste pour rire de Québec se déroule jusqu'au 23 août.

Carte Blanche de Marthe Laverdière à Juste pour Rire à Québec

Sur la photo : Marthe Laverdière © Showbizz.net / Elizabeth Lepage-Boily

Marthe Laverdière

