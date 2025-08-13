Gala Juste pour rire 2025 : Le bonheur selon P-A Méthot

Après Matthieu Pepper et Laurent Paquin, c'était au tour de P-A Méthot, un humoriste chouchou des habitants de la Veille-Capitale, de proposer son gala Juste pour rire sur la scène du Grand Théâtre de Québec mercredi soir.

La soirée de P-A a débuté dans la joie, alors qu'il a partagé d'emblée la scène des enfants, des danseurs et des chiens. Déguisé à la manière de Julie Andrews dans La mélodie du bonheur, il a parlé des bonheurs simples de la vie, en intercalant ici et là quelques observations plus moroses. Voyez un extrait au bas de l'article.

L'humoriste a aussi proposé deux sketchs avec des invités. Dans le premier, Marthe Laverdière et lui personnifiaient des policiers, et dans le second - le tout dernier numéro du spectacle - il a interprété une chanson folklorique avec des musiciens et l'humoriste Sam Vigneault.

Le gala de P-A était plutôt hétéroclite. Parmi nos coups de coeur de la soirée, on note le duo de Dominic Sillon et Michel Cordey de l'émission Vestiaires. En plus de s'être permis quelques gags audacieux sur les personnes en situation d'handicap, le diplômé en cinéma de l'Inis en a surpris plus d'un dans cette position pourtant ingrate qu'est le stand-up. Tommy Néron, qui animera son premier gala jeudi avec Billy Tellier, a pour sa part rappelé pourquoi il est l'un des humoristes les plus prometteurs de sa génération. Son timing comique et ses textes rassembleurs font de lui une étoile montante à surveiller. Jessica Chartrand nous a aussi charmé avec ses réflexions imagées et son style maîtrisé.

Notons que les ovations debout ont été très sages en cette soirée dédiée à la joie de vivre. Seul Jean-Claude Gélinas a su conquérir suffisamment le public pour mériter un standing digne de ce nom. Il faut dire que d'entendre le farfadet Réjean de Terrebonne invectiver Donald Trump avait de quoi de cathartique...