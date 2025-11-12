Extrait : Claude Legault goutte à la médecine de Hot Ones Québec

Hot Ones Québec fait deux nouvelles victimes cette semaine, tandis que l'animateur Marc-André Grondin reçoit Claude Legault et Pierre Hébert.

Illico+ a dévoilé un extrait avec le comédien, alors qu'il se mesure à la sauce la plus piquante du lot, Da Bomb💣!

On peut voir Claude Legault réagir fortement à la mixture, ce qui n'est pas sans nous faire sourire un peu.

« On dirait que je viens de manger un boule de charcoal », lance-t-il à l'animateur qui rétorque : « Moi aussi, je ne m'habitue pas du tout! »

Voyez l'extrait vidéo ci-dessous.

Cette deuxième saison de l'émission humoristique nous offre encore beaucoup de rires et de bons moments, notamment avec Martin Matte et Mona de Grenoble qui ont eu des réflexes plutôt amusants durant l'épreuve imposée.

Les nouveaux épisodes seront offerts à compter de ce jeudi 13 novembre, sur illico+. C'est à ne pas manquer!