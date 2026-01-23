Vidéo : Claude Legault fait des confidences touchantes dans le cadre complice de Facteur A

Depuis le début de la saison hivernale, la nouveauté Facteur A s'inscrit dans nos coups de coeur télévisuels, en proposant une rencontre entre une assemblée composée de personnes sur le spectre de l'autisme et une personnalité bien connue.

Claude Legault fait partie de ceux qui se sont prêtés au jeu pour cette formidable première saison, un épisode que vous pourrez découvrir très bientôt.

Un extrait a été dévoilé sur les réseaux sociaux et l'on comprend d'emblée que l'émotion sera au rendez-vous.

Dans celui-ci, le comédien aborde sa relation difficile avec son père, marquée par une incapacité à démontrer de l'affection. En ce sens, l'artiste se montre encore une fois authentique et franc, tandis que le groupe se fait plus silencieux que jamais pour écouter ses confidences.

Voyez l'extrait ci-dessous.

En outre, dans cet entretien, Claude Legault s'ouvrira notamment sur sa relation de couple, lui qui se fait d'ordinaire très discret sur le sujet.

Serez-vous au rendez-vous?

📺 Facteur A | Samedi 20h | À voir sur ICI Télé et ICI Tou.tv (en direct et rattrapage) et Radio-Canada OHdio