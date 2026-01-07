Facteur A : La nouveauté de Radio-Canada qui vous fera du bien à l'âme

Radio-Canada frappe dans le mille avec sa nouveauté Facteur A, qui sera présentée cet hiver, tout de suite après En direct de l'univers. Dans ce concept - une adaptation des Rencontres du papotin diffusées sur France2 - vous assisterez à des rencontres singulières, des questions inattendues, des fous rires, des regards croisés spontanés et libres, sur la vie et sur le monde, entre un artiste et des personnes sur le spectre de l'autisme qui jouent aux intervieweurs. C'est d'une beauté réconfortante!

Six artistes ont accepté l'invitation pour la première saison, tout en sachant que l'expérience peut être déstabilisante. À Facteur A, il n'y a ni tabou, ni mauvaise question, ni mauvaise réponse. Il n'y a qu'une volonté naturelle d'esquisser des liens entre les humains présents pendant la rencontre. Ce sont 25 personnes autistes âgées de 16 à 66 ans qui forment l'assemblée, au sein de laquelle un artiste se prête au jeu des confidences. Ils vous feront tous craquer, chacun à leur manière.

Le premier à se lancer est nul autre que Fred Pellerin, conteur aguerri et humain sympathique, qui arrive dans l'Atrium de Radio-Canada avec le coeur grand ouvert, prêt à échanger en toute authenticité. Il est parfois amusé ou désarçonné par les questions qui lui sont posées, mais il est surtout ému par la créativité débordante qui se cache derrière chacune des interventions de ses interlocuteurs.

Qu'on parle des oiseaux dans sa forêt, de sa sorte de chips préférée ou de sa conception de la mort, toutes les questions que vous entendrez dans cet épisode vont vous surprendre et vous faire réfléchir. L'un des intervieweurs dressera d'ailleurs un parallèle formidable entre le personnage de Babine, imaginé par Fred Pellerin, et le trouble du spectre de l'autisme.

À la fin de l'entretien, une personne demandera au conteur d'inventer un mot-valise qui exprimerait comment il a vécu son expérience à Facteur A. Celui-ci fera rapidement la contraction entre humain et émerveillement, parlant de son passage en studio comme d'un « humerveillement ». Personne n'aurait pu mieux dire! Sur tous les fronts, Facteur A est un visionnement qui titille notre rapport à la vie et aux autres, dans ce qu'il a de plus beau. L'ouverture est au centre de ces discussions qui nous ramènent régulièrement à notre coeur d'enfant!

Fred Pellerin était certainement le meilleur premier invité pour lancer ce concept, mais nous avons bien hâte de voir les prochains épisodes avec Roxane Bruneau, Claude Legault, Suzanne Clément, Patrick Huard et Marina Orsini.

Facteur A démontre qu'avec une certaine candeur et beaucoup de respect, toutes les questions peuvent être posées. Vous découvrirez six artistes que vous aimez sous un nouveau jour avec ces discussions uniques et ingénues, placées sous le signe de la complicité. Avec Facteur A, Radio-Canada fait définitivement la preuve que la différence peut aussi être synonyme de créativité, de sensibilité, d'originalité et d'empathie. C'est à voir absolument! Et avant même d'avoir vu tous les épisodes, on espère déjà une deuxième saison...

Facteur A sera présenté à compter du samedi 10 janvier à 20 h sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.