Guy Jodoin fait exploser l'internet grâce à ce sketch à LOL : Qui rira le dernier

Les trois premiers épisodes de la quatrième saison de LOL : Qui rira le dernier? ont été déposés vendredi dernier sur Prime Vidéo.

En plus d'être enfermés pendant six heures dans une pièce et ne pas pouvoir rire des facéties de leurs colocataires, les participants de l'émission doivent préparer un sketch et le présenter aux autres dans le but, évidemment, de les faire craquer.

Cette année, le champion toutes catégories a été Guy Jodoin. Ce dernier s'est rasé le torse, la barbe, les sourcils (!!) et la tête (sauf une longue mèche blanche) afin d'interpréter un nageur en speedo déterminé à obtenir une médaille d'or.

Il a l'air d'une saucisse. Tsé une saucisse, il faut que tu la piques avant de la faire cuire, ben lui, y'a cuit sans être piqué! - Patrice L'Écuyer

À intervalles réguliers, l'animateur du Tricheur s'arrêtait de parler de son rêve olympique pour faire ses pratiques de nage, comme le « crawl », le « papillon » et la «tite-madame-dans-le-pas-creux ».

Grâce à ce numéro, il a provoqué le premier rire synchronisé de l'histoire de la version québécoise de LOL. C'est ainsi que Claude Legault a été éliminé de la compétition, alors que Liliane Blanco-Binette a reçu un carton jaune.

Voyez ce sketch incroyable (qui exigeait une certaine abnégation) ci-dessous.

À noter que les trois derniers épisodes de cette 4e saison de LOL : Qui rira le dernier? seront déposés sur Prime Vidéo dès le vendredi 23 janvier.

Le grand nageur aura-t-il sa médaille d'or tant convoitée? À suivre!