Après avoir révélé qu'il y aurait des retrouvailles de 4 et demi... et de l'équipe de MusiquePlus aux Enfants de la télé, voilà que nous apprenons que l'équipe prépare aussi une émission spéciale consacrée à Dans une galaxie près de chez vous.

Comme Mélanie Maynard, interprète de Pétrolia, est la coanimatrice du variété d'ICI Télé avec André Robitaille, on s'imagine qu'elle saura créer une ambiance des plus conviviales avec ses anciens partenaires de jeu.

D'ailleurs, la production est présentement à la recherche d'adeptes qui aimeraient assister au tournage de l'émission le 2 octobre prochain à 15 h. Les personnes intéressées à rencontrer l'équipage de Romano Fafard sont invitées à s'inscrire sur la page de Public Cible ici.

Rappelons qu'un documentaire sur cette série culte, animé par Matthieu Pepper, est disponible sur Crave depuis le printemps dernier. Apprenez-en plus ici.

Claude Legault travaille toujours sur le scénario du troisième film avec son complice Pierre-Yves Bernard. Aux dernières nouvelles, ils avaient l'intention de déposer les textes aux institutions en décembre prochain et espèrent de tout coeur que le projet soit accepté dès le premier dépôt. On croise nos doigts pour eux (et pour nous)!