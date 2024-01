Complètement Lycée : voyez la bande-annonce de la saison 2

Si vous avez aimé l'univers déjanté de Complètement Lycée, une série télévisée imaginée par Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais, vous serez heureux de les retrouver dans une seconde saison. Visionnez la bande-annonce après cet article.

Julie Snyder, à la tête de la boîte de production qui crée l'émission, revenait, en entrevue avec nous, sur son admiration envers Rosalie et le travail d'envergure qu'elle réalise avec son concept unique. Découvrez ce qu'elle avait à nous dire dans la vidéo ci-bas. Souvenons-nous que Julie avait fait une apparition surprise en jouant un personnage assez loufoque dans la première saison. Si on ignore toujours si elle sera de cette suite, elle nous disait bien l'espérer, comme elle a adoré son expérience.

La parodie des clichés des séries américaines pour adolescents réunit un ensemble d'acteurs et humoristes appréciés des jeunes, dont les deux idéateurs, mais aussi Katherine Levac, Patrick Emmanuel Abellard, Pierre-Luc Lafontaine et Antoine Pilon. À cette mouture s'ajoute aussi Julie Le Breton cette année, dans le rôle d'une enseignante... Apprenez-en plus, ici. Si vous n'avez pas encore visionné la saison un, on vous suggère de courir l'ajouter à votre liste d'écoute sur Crave ou Noovo.ca.

Récompensée au Gala des Prix Gémeaux pour la meilleure comédie, l'émission revisite les codes des classiques du genre des Frères Scott, de Degrassi, et d'autres séries populaires qui ont connu du succès à l'international, garantissant des références pour tous les spectateurs. Avec ses personnages archétypaux et ses dialogues décalés, la série propose une satire hilarante des clichés du monde des ados, qui est aussi drôle qu'on ait 15 ans... ou qu'on ait déjà eu 15 ans ;).

La série, qui dépeint les tribulations d'Allie Thompson et de ses compagnons de collège du New Garden Hills Valley, offre un humour absurde et des situations comiques légères, parfaitement orchestrés pour divertir un public bigarré.

La production tourne des scènes en anglais, pour les traduire en français international, afin d'aller encore plus loin dans l'imitation du style. Cela donne tout de suite le ton, qu'on retrouve encore dans la suite, qui sera disponible sur Crave dès le 17 janvier. Les thèmes à l'honneur, dans ces dix nouveaux épisodes à écouter en rafale? Amours interdits, hypersexualisation, maladie incurable et vampires sexy. Ça promet!