Un nouveau rôle pour Suzanne Clément

Cette semaine, nous assistions au lancement de la programmation québécoise des nouveaux contenus originaux de Prime Vidéo. Une téléréalité, des documentaires sportifs, une émission d’humour et des séries dramatiques sont attendus, majoritairement en français. Certains projets annoncés sont toutefois en anglais, mais ils comptent parmi leurs talents des comédiens francophones et/ou sont filmés chez nous.

C’est le cas notamment de la série The Sticky, une intrigue qui s’inspire de l’historique « vol de sirop d’érable du siècle ». Cette histoire vraie a eu lieu au Québec en 2012, alors que 70 % de la réserve nationale de sirop d’érable avait été dérobé. Ce crime avait fait les manchettes autour du monde et la production a souhaité réaliser son adaptation en toute authenticité, dans les décors de notre belle province.

Si nous avions déjà appris la participation de Guillaume Cyr aux côtés de l’inimitable actrice américaine Jamie Lee Curtis pour ce projet très attendu, la distribution québécoise de la série est dorénavant dévoilée. L’incontournable Suzanne Clément en fera partie.

Elle y interprète une policière, plus précisément une enquêteuse de la SQ, qui arrivera dans le scénario pour venir en aide à ses confrères peu après la découverte d’une dégoûtante trouvaille… dans des barils de sirop d’érable.

La comédienne a joué sur The Sticky entre deux saisons de STAT et nous a confié que cela lui a fait le plus grand bien d’incarner un personnage différent . Le rythme lent et posé d’une série américaine contrastait fortement avec ce qu’elle tourne dans la quotidienne effrénée produite par Fabienne Larouche.

C’était autre chose complètement ! C’était un super tournage, c’était fou, l’univers est un peu déjanté. C’est un autre ton. Même une enquêteuse… Ça fait du bien de sortir. C’est une histoire rocambolesque. Il y a un petit côté Fargo.

Elle partage l’écran avec Guillaume Cyr, mais aussi avec Chris Diamantopoulos. Les comédiens Guy Nadon, Mickaël Gouin, et Jean-François Provençal font également partie de l’équipe de jeu. La série mettra de plus en vedette Margo Martindale.

La sortie de The Sticky est attendue pour 2024, mais nous n’avons pas encore de date précise pour sa diffusion sur Prime Vidéo.

