La bande-annonce du documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission vient d'apparaître sur le web.

Dans cette mini-série de trois épisodes de 60 minutes, Matthieu Pepper revisite la série culte de Canal famille.

Au fil d'entrevues avec les comédiens et les artisans de la série, l'humoriste entraine le public dans les coulisses de cette production unique en son genre et revient sur les répliques emblématiques, les scènes mémorables, les costumes inusités, les nombreux pogos du personnage de Bob et les décors aux allures futuristes de cette émission jeunesse qui a marqué toute une génération.

Tous les comédiens ayant fait partie de la distribution, même Isabelle Brossard et Paul Ahmarani qui n'ont fait qu'une seule saison, participent au documentaire.

Matthieu Pepper nous parlait de ce projet chouchou en ces termes récemment. D'ailleurs, nous avons eu la chance de visiter le plateau de tournage, voyez des images ici.

Etienne Fournier réalise la série documentaire, qui sera offerte sur la plateforme Crave dès le 1er mai prochain.

Voyez la bande-annonce, qui fait du bien au coeur des nostalgiques, ci-dessous.

Les créateurs de la série, Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, bûchent actuellement sur un troisième film à la franchise Dans une galaxie près de chez vous. Voici où en était le projet la dernière fois que nous avons parlé à Claude Legault.