Les fans de Dans une galaxie près de chez vous attendent depuis longtemps le retour de leurs personnages chouchous au grand écran.

Les auteurs Claude Legault et Pierre-Yves Bernard ont été occupés ailleurs ces dernières années, laissant en plan l'équipage du Romano Fafard.

Rencontré sur le plateau du documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission, Claude Legault nous confiait qu'il aurait écrit un autre film de Galaxie, à défaut de la série Appelle-moi si tu meurs, qui a pris trois à quatre ans à mettre en branle. « Avec le recul c'est une série que je n'aurais pas faite. J'aurais fait un autre film de Galaxie à la place, mais je pense que le timing est encore meilleur là parce que la raison d'être de Galaxie, c'est la crise climatique. Aujourd'hui, c'est pire que quand on l'a écrit il y a 30 ans. »

Il ajoute : « On ne pourra pas nous accuser d'être en colère et de faire un film sur l'environnement, nous, c'est ça notre message. C'était ça en 91, en 92, et c'est encore ça aujourd'hui. »

On est comme ambivalents parce que ça va vraiment plus mal qu'on pensait. Des fois, on lit les nouvelles et ça va plus loin que les niaiseries qu'on avait dans la tête.

Où en est le scénario, dont l'écriture a récemment été financée par l'entremise de son programme d'aide au développement? « On est en train de monter le synopsis. Ça veut dire que ça avance bien », nous rassure Claude Legault.

« On aimerait ça déposer aux institutions gouvernementales en 2024 », ajoute-t-il, en précisant qu'idéalement le tournage se ferait l'année suivante, en 2025. Ainsi, dans un scénario idéal, ce ne serait qu'en 2026 qu'on retrouverait le Capitaine Charles Patenaude et son équipage vieillissant.

Est-ce que le fait que les gens attendent ce film avec impatience pourrait aider sa cause auprès des institutions? « On ne se fie pas là-dessus », répond l'interprète de l'extraterrestre Flavien Bouchard. « La seule chose qu'on peut contrôler, c'est la qualité du scénario, donc on va s'arranger pour que ce soit tough pour eux de nous dire non. »

Vous dire que nous sommes impatients de découvrir ce que nous ont concoctés Claude Legault et Pierre-Yves Bernard pour la suite des aventures de Galaxie serait un euphémisme. Nous sommes fébriles à l'idée d'une nouvelle aventure dans l'espace avec cette bande de tatas.

