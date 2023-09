Appelle-moi si tu meurs

Le policier Jean-François «JF» Lelièvre est rapatrié de Thaïlande par Sam Burke, la chef de l’Unité de lutte contre le crime organisé de la Sécurité du Québec (SQ), pour laquelle il travaille. La SQ lance la plus grande opération antimafia de son histoire et c’est JF qui devra diriger les opérations avec ses collègues Kalila Jamel et Charles Olivier Latortue. Mais, JF vit une amitié secrète avec un des lieutenants de la mafia, Mario Vietti. Il se retrouve donc à enquêter sur Mario et son gang criminalisé mené par le parrain Cesare Ciccarelli. Déchirés entre leur devoir professionnel et leur amitié, les deux hommes tenteront de mener un double jeu, cachant tant bien que mal à leurs collègues et complices respectifs leur relation particulière.