Claude Legault aborde son état de santé : Un été allégé pour écrire

Dans le cadre du lancement du documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission, dorénavant disponible sur CRAVE, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec Claude Legault. Après avoir connu une importante période d'arrêt dans sa carrière, pour prendre soin de sa santé, le comédien est de retour et en forme, avec plusieurs projets à son agenda, dont À propos d'Antoine, Le Bye bye et la série La collecte, qui sera proposée un peu plus tard cette année sur Club illico.

Nous en avons profité pour avoir une discussion à coeur ouvert sur sa santé, discussion pendant laquelle le comédien s'est montré franchement réaliste quant à sa situation.

« On aborde ça en marchant sur des oeufs. Ce n'est pas parce que tu as fait un épuisement professionnel et que tu penses que tu en es sorti, que tu ne peux pas retomber dedans. Je suis prudent. Je me rends compte que même si tu fais attention, si tu checks ton horaire, tu te rends vite compte que tu te fais happer et que tu repars dans le tourbillon. Tu as l'impression que tu ne contrôles plus rien. Ça m'est arrivé quelques fois depuis que je suis revenu. J'ai fait "Wow!" », explique-t-il, en toute sincérité.

Il ajoute : « C'est pour ça que cet été, je pense que je vais faire des trucs, mais pas beaucoup. Je vais plutôt écrire sur Galaxie. Pour le reste, je vais être assez tranquille. »

Qu'en est-il d'ailleurs de ce projet de troisième film pour Dans une galaxie près de chez vous, fortement attendu des fans?

L'auteur indique : « On est en train de faire des synopsis sur des actes présentement. Des synopsis des premiers. On expose nos histoires, la manière dont elles fonctionnent, comment elles se déroulent. Après ça, on va passer ça au blender qui s'appelle le script-éditrice. On va se faire rentrer dedans par la script éditrice, ce qui est excellent pour nous autres. »

Le comédien et auteur, qui travaille toujours avec son complice de longue date Pierre-Yves Bernard, confirme avoir reçu un financement pour l'écriture du projet, mais pas l'aval de Téléfilm Canada et la SODEC.

« Tu ne peux pas mettre un couteau sur la gorge de Téléfilm Canada ou de la SODEC, parce que nous, la seule pression qu'on peut leur donner, c'est de leur donner un bon scénario. On se concentre uniquement là-dessus. On va leur donner ça. Après ça, tout ce qui vient autour, c'est sûr qu'ils le voient. Ils se rendent bien compte de l'engouement. Il faut quand même arriver avec un bon scénario. Si on arrive avec un bon scénario, puis qu'ils voient tout ça, je pense qu'ils vont se battre pour essayer de nous donner quelque chose pour faire le film », explique-t-il.

Nous espérons toujours autant voir cette troisième mouture de Dans une galaxie près de chez vous, mettant en vedette l'équipage déjanté du Romano Fafard! Les deux premiers films avaient respectivement amassé 2 857 985 $ et 1 933 333 $ au box-office québécois, selon des données compilées par Cinéac.

Lors du lancement de la série documentaire, Claude Legault était accompagnée de son amoureuse de longue date. Retrouvez-les, tout sourire, dans la galerie de photos de cet article.