Pascale Montpetit fait des confidences troublantes à Tout le monde en parle

Pascale Montpetit était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche afin de parler de son premier livre, Le bézoard.

Dans celui-ci, elle raconte notamment l'inceste dont elle a été victime étant très jeune, par son père.

Lorsque Guy A. Lepage a lancé l'entrevue et qu'il l'a questionné sur les révélations fracassantes qu'elle fait dans son livre, l'autrice a eu un mouvement de recul.

« Je ne peux pas croire que je raconte ça à la télévision en direct », a-t-elle lancé.

Bien qu'elle ait exposé son histoire dans son bouquin, elle précise : « à la télé, ce n'est pas pareil ».

Elle reprend ses esprits et se lance dans son récit. Elle avait 19 ans et un cancer de la thyroïde lorsque son père lui a fait des avances. « Il m'a invité à faire l'amour avec lui en me disant que j'avais besoin d'amour et que ça m'aiderait à me guérir, etc. Il n'allait pas très bien à ce moment-là. Et moi, à partir de là, j'ai eu des flashbacks plus anciens et je l'ai confronté et il a admis avoir fait des choses dans ma petite enfance. »

Son père était psychiatre. « Je sais que ça va être difficile à entendre pour des gens qui ont été victimes d'un inceste avec des pénétrations en toute conscience et en continu de 11 à 17 ans mettons. Mais, moi, ce n'est pas la même chose. C'est que j'ai fait une amnésie traumatique et mon cerveau m'a protégé en faisant disjoncter ma mémoire, on va dire ça comme ça. [...] Mon père, il vient d'une famille de 10 enfants. Sur 10 enfants, il y a 8 personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie. C'est énorme. Il vient d'un milieu chaotique. Mon père, il y avait d'autres qualités. C'est ça l'affaire. »

« Du haut de mes 65 ans, j'en viens à penser que tout le monde agit au meilleur de sa connaissance. Mon père, il a consulté, il s'est médicamenté et il a fini par se suicider, comment tu veux que je lui en veuille? Il était ben plus dans le trouble que moi », ajoute-t-elle.

Elle précise qu'elle est guérie de ces souffrances dont elle a été victime et que, si elle n'avait pas eu la force d'affronter son passé, elle n'aurait pas écrit le livre.

Malgré tout, on salue son courage d'aborder ces sujets plus de délicats avec une franchise aussi désarmante que celle dont elle a fait preuve à Tout le monde en parle dimanche.

