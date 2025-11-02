Guy A. Lepage fait un lapsus amusant à Tout le monde en parle

Ce dimanche soir, Guy A. Lepage et son coanimateur MC Gilles recevaient Sam Breton à Tout le monde en parle.

En plus de parler de son nouveau one-man-show, ils ont abordé les autres projets de l'humoriste, dont sa récente apparition dans un film québécois.

« Tu joues un rôle de technicien de câble dans le film Deux hommes en or », lance l'animateur.

« Deux femmes, je pense », corrige l'invité. Il ajoute : « Ça peut être deux hommes si tu veux Guy là, c'est ton show, c'est vraiment ton show ».

« C'est mon choix », interjette Guy.

« C'est deux personnes non genrées en or », précise Sam.

« On s'adapte », ajoute l'animateur.

« On est ouvert. Sam aurait pu jouer dans un film qui s'appelle "Deux hommes en or" », poursuit MC Gilles.

« Mon dieu quel lapsus! », conclut Guy A. Lepage en envoyant aux images du film.

Le ton de l'entrevue était déjà très léger, malgré le fait que l'humoriste ait abordé avec beaucoup de franchise son burnout, et ce moment de folie n'a rendu l'atmosphère que plus allègre.

D'ailleurs, à la fin de l'entrevue, alors que l'invité parlait du savoir-faire de l'animateur, MC Gilles a lancé : « À part les noms de films, y'est là! ».

À la défense de Guy A, il y a quand même une émission qui s'appelle Deux hommes en or. Comme quoi le talk-show de Télé-Québec est bien ancré dans la culture populaire.