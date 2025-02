Bande-annonce : Après La Galère et Les Simone, découvrez Gâtées pourries

CRAVE dévoile aujourd'hui la bande-annonce de la nouvelle série Gâtées pourries, une proposition humoristique signée par le trio Anne-Élisabeth Bossé, Suzie Bouchard et Pascale Renaud-Hébert.

En visionnant la bande-annonce, on peut rapidement affirmer que ceux et celles qui ont craqué pour La galère et Les Simone par le passé seront probablement séduits par cette nouveauté.

Voyez la bande-annonce dans l'entête de l'article.

Dans Gâtées pourries, Kim, Frédérique et Justine, sont trois amies de longue date, aux personnalités opposées et aux névroses assumées. Arrivées à la mi-trentaine, privilégiées par la vie, elles sont tout de même insatisfaites d’où elles en sont, sans être prêtes à faire les sacrifices pour avancer. Kim n’a toujours pas la relation stable dont elle rêve, Fred souffre encore d’anxiété et Justine n’a pas le courage de quitter l’emploi qu’elle haït. Heureusement, elles peuvent compter sur leur trio bien soudé pour se réfugier lorsqu’elles se sentent en décalage avec la société. Cette amitié, nourrie par un flot de paroles constant, leur fournit un rempart contre les rejets, les humiliations, ou encore le retour d’un ex toxique – une menace qui plane toujours. Mais si ce safe space parfois trop validant les empêchait de prendre leur envol?

En plus du trio féminin qui y tient la vedette, cette nouvelle série vous permettra de retrouver plusieurs comédiens que vous appréciez beaucoup, qu'on pense à Samuel Gauthier, Vincent-Guillaume Otis et Bruno Marcil.

Nicolas Ouellet, Éric Robidoux, Mani Soleymanlou, Isabelle Vincent, Virginie Ranger-Beauregard, Ariel Ifergan, Mikhaïl Ahooja, Fayolle Jean Jr, Sandrine Bisson, Simon Beaulé-Bulman, Ines Defossé, Nathalie Doummar et Muriel Dutil y jouent également.

Gâtées pourries sera offert sur CRAVE à compter du mercredi 5 mars prochain.

C'est à ne pas manquer!