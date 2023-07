Pour évacuer les frustrations du quotidien, quatre filles à la fin de la trentaine et leurs sept enfants emménagent ensemble dans une grande maison. Stéphanie, Mimi, Claude et Isa ont convaincues qu'en partageant toutes les tâches et tous les coûts, leur vie deviendra plus harmonieuse. Leurs relations avec leurs conjoints, amants ou amoureux, aussi. Plus facile à dire qu'à faire!