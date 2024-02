Les Simone

Maxim, fraîchement diplômée de l'Université Laval, qui en principe a tout pour être heureuse, largue chum et maison de banlieue pour tenter sa chance à Montréal à ses risques et périls. Elle trouve refuge chez sa meilleure amie Laurence, «Miss-parfaite-wannabe», aussi originaire de Québec, et issue d'une famille aisée, qui suit un parcours sans faute dans l’univers médiatique malgré son talon d’Achille: William, un musicien au look d’enfer, mais totalement imbu de lui-même, «l'homme de sa vie». Complète le trio Nikki «J'ai-tout-fait-j'ai-tout-vu», nouvelle amie de Maxim, artiste le jour et barmaid le soir, toujours en quête de sensations fortes parfois... discutables? Sorte de cri du cœur néo-féministe, la série aborde de manière franche certains travers des comportements féminins d'aujourd’hui, parce que toutes ne rêvent pas du combo maison, mari, bébés, bain sur pattes, parce que derrière de folles explosions se cachent bien souvent de bonnes raisons, mais surtout parce que les filles ne sont pas aussi compliquées qu'on voudrait le croire: simplement des filles esseulées qui cherchent à être aimées... pour vrai. Comme le disait Simone de Beauvoir : «On ne naît pas femme, on le devient...»