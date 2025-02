STAT : Bruno Marcil aborde une question que bien des adeptes se posent

Rencontré sur le tapis bleu de la série Gâtées pourries, dans laquelle il tient un rôle épisodique, le sympathique comédien Bruno Marcil a bien voulu nous parler de l'intrigue de son personnage dans STAT ces jours-ci.

On se souviendra que Daniel souhaitait reconquérir Isabelle (Geneviève Schmidt) quand il a appris que son amoureuse du moment, Laurence Caron (Gabrielle Côté), était enceinte. Depuis, l'infirmier et délégué syndical à l'Hôpital Saint-Vincent oscille entre deux femmes. Plus encore, il a récemment été la victime du patient interprété par Antoine Pilon, qui lui a aspergé du détergent dans les yeux, le blessant grièvement.

« Tu vas me demander comment vont mes yeux? Je me fais demander ça 10 fois par jour ces temps-ci », nous a lancé Bruno, amusé par la situation.

Sans vouloir nous donner toute l'information, celui-ci nous a indiqué à ce sujet : « Le reste fonctionne bien et j'aurais espoir que les yeux vont se joindre au reste », faisant référence à la relation sexuelle qui a eu lieu entre Daniel et Isabelle.

Par ailleurs, il y a une question que bien des adeptes se posent concernant Daniel et les deux femmes de sa vie : Est-ce que Laurence Caron est réellement enceinte?

La réponse, vous ne la trouverez pas ici, puisque la réaction de Bruno fut celle-ci : « Un mois plus tard dans les tournages, je n'ai toujours pas la réponse à cette question! »

On comprend donc que nous aurons plusieurs semaines de plus à remettre en doute les dires de Laurence Caron.

Enfin, concernant la suite pour son personnage, Bruno Marcil nous dit : « Daniel, c'est toujours entre… Non, comment je dirais ça? Le public continuera d'aimer et de détester Daniel comme il se doit. (rires) »

Entre son hésitation et sa citation, on comprend que Daniel est loin d'avoir fait son choix entre Laurence et Isabelle.

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Les 4 premiers épisodes de Gâtées pourries, une réalisation de François St-Amant, seront offerts à compter du 5 mars sur CRAVE. Les épisodes suivants seront déposés sur la plateforme de l'ordre d'un épisode par semaine.