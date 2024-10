Anne-Élisabeth Bossé décroche un nouveau rôle à la télé

Alors qu'on la retrouve cette saison avec une partition amoindrie dans Indéfendable, la comédienne Anne-Élisabeth Bossé annonçait cette semaine la mise en chantier d'un nouveau projet, dans lequel elle tiendra la vedette avec Pascale Renaud-Hébert et Suzie Bouchard.

Les trois femmes sont aussi les scénaristes du projet.

La série, intitulée Gâtées pourries, est destinée à la programmation 2025 de Crave.

Le synopsis de cette nouveauté va comme suit : Kim (Anne-Élisabeth Bossé), Frédérique (Pascale Renaud-Hébert) et Justine (Suzie Bouchard) sont trois amies de longue date, aux personnalités opposées et aux névroses assumées. Arrivées à la mi-trentaine, privilégiées par la vie, elles sont tout de même insatisfaites d’où elles en sont, sans être prêtes à faire les sacrifices pour avancer. Kim n’a toujours pas la relation stable dont elle rêve, Fred souffre encore d’anxiété et Justine n’a pas le courage de quitter l’emploi qu’elle haït. Heureusement, elles peuvent compter sur leur trio bien soudé pour se réfugier lorsqu’elles se sentent en décalage avec la société. Cette amitié, nourrie par un flot de paroles constant, leur fournit un rempart contre les rejets, les humiliations, ou encore le retour d’un ex toxique – une menace qui plane toujours. Mais si ce safe space parfois trop validant les empêchait de prendre leur envol?

« On se connaît par cœur, on se livre sans pudeur et on rit tout le temps. Gâtées pourries est le reflet de cette amitié qui dure depuis des années. Quelle chance de travailler ensemble, on se pince encore! », ajoutent les autrices et comédiennes Anne-Élisabeth Bossé, Suzie Bouchard et Pascale Renaud-Hébert.

Nicolas Ouellet, Éric Robidoux, Mani Soleymanlou, Isabelle Vincent, Virginie Ranger-Beauregard, Ariel Ifergan, Mikhaïl Ahooja, Fayolle Jean Jr, Sandrine Bisson, Simon Beaulé-Bullman, Ines Defossé, Nathalie Doummar et Muriel Dutil complètent la distribution de cette nouvelle comédie que nous avons bien hâte de voir.

Réalisée par François St-Amant (Entre deux draps), la série Gâtées pourries est produite par les Productions KOTV, en collaboration avec Bell Média. Les tournages viennent de débuter à Montréal et se poursuivent jusqu’à la fin de l’automne.

On garde ça sur notre radar!