Photo : Pascale Renaud-Hébert partage l'écran avec son conjoint connu

La comédie Gâtées pourries arrive sur Crave la semaine prochaine. L'actrice Pascale Renaud-Hébert y incarne Frédérique, une trentenaire anxieuse qui anticipe toujours le pire pour se préparer à toute catastrophe. Elle est en couple avec Ludo depuis près de 15 ans.

Ce dernier est interprété par Nicolas Ouellet, l'amoureux de Pascale depuis le même nombre d'années. Il s'agissait de la première expérience de fiction à la télé pour Nicolas. « Principalement, je fais de la radio. Je travaille beaucoup tout seul, puisque j'anime, je réalise mes shows, tout ça. Donc, d'arriver sur un plateau, de voir le ballet de toute l'équipe technique, avec la réalisation, avec les filles qui ont écrit la série, mais qui continuent d'écrire continuellement en donnant leurs répliques pour être capables de rendre la série encore plus pertinente, encore plus drôle, c'est ça que je pense que j'ai le plus apprécié. J'étais un peu comme spectateur de ce grand ballet, très bien organisé, qui est une émission en télé. J'ai tout aimé. »

Il ajoute : « Ça a été 5-6 jours de tournage pour moi, mais j'en garde un souvenir mémorable. »

Voyez une photo du couple ci-dessous.

Nicolas avoue être en complète admiration face à sa talentueuse conjointe. « Je suis extrêmement fier, extrêmement admiratif, mais je l'étais avant qu'elle soit "visible". Il n'y a pas plus d'amour ou plus d'admiration puisque, soudainement, les gens découvrent qu'elle est extraordinaire. J'étais en amour avec elle quand on était à l'université, qu’on n'était pas des êtres professionnels avec des carrières et de la reconnaissance. »

Vous pouvez entendre Nicolas Ouellet sur les ondes d'ICI Première dans son émission Nouveaux sons, diffusée du lundi au jeudi de 15 h à 17 h