Que signifie la finale de mi-saison des Armes?

Lors de la finale de mi-saison des Armes, Thomas Dallaire (Frédéric Millaire Zouvi), est démasqué par le clan des paramilitaires, que Craig (François Papineau) lui a demandé d'infiltrer.

Après avoir été frappé à la tête par l'un des hommes de main du chef, il se retrouve dans une tente, menottée aux mains et aux pieds. Un homme se présente alors devant lui et lui demande : « C'est quoi mon nom? ». Dallaire se retourne, voit Mick Vanier (Émile Schneider) et répond : « 76 ».

Pour bien comprendre cette scène, il faut remonter à la torture du waterboarding que Dallaire avait fait subir à Vanier lors de la première saison. L'adjudant-chef tentait alors de briser sa recrue. Il le martelait de la question « Tu viens d'où? », ce à quoi Mick répondait toujours : « Soldat Mick Vanier matricule 76 ».

Ainsi, ce qu'on peut déduire de cet échange entre les deux militaires est que Vanier n'est pas fidèle aux Russes et aidera l'adjudant-chef à se sortir de ce faux pas. À moins que ce soit l'inverse et qu'il se prépare à lui faire subir une torture équivalente à celle que Dallaire lui a fait vivre, mais on penche (🤞) vraiment vers la première option.

Sur les réseaux sociaux, le public craint que cette scène marque la fin du personnage de Frédéric Millaire Zouvi et son départ de la série, mais le fait que Dallaire rappelle à Vanier son matricule dans l'armée canadienne, nous donne espoir pour la suite. Les deux hommes feront sans doute équipe pour se tirer de cette situation dangereuse...

