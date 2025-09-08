Reverra-t-on Ève Landry dans Les armes? Voici la réponse

Ce lundi, la série Les armes revenait à l'antenne de TVA, avec une trame pour le moins intrigante, celle de la taupe - que nous connaissons d'ailleurs - qui a causé du tort au JTF-16 d'Allan Craig (François Papineau). D'ailleurs, l'un de ses hommes, Mick Vanier (Émile Schneider), est porté disparu pour cette raison.

Mais une autre absence s'avère particulièrement marquante dans ce premier épisode. C'est celle de la comédienne Ève Landry, qui interprétait Kim Falardeau, une police militaire, dans la première saison. Alors que son personnage était central la saison dernière, cette année, elle semble complètement absente.

On peut d'ailleurs entendre l'un des personnages expliquer son absence en disant qu'elle a été convoquée pour une commission d'enquête nationale, sans en dire davantage.

Les plus avisés auront remarqué que son nom figure toutefois au générique. Qu'en est-il réellement?

Sachez que vous pourrez retrouver ce personnage, mais qu'il faudra être patients. En effet, c'est plutôt vers la mi-saison, cet hiver, que Kim Falardeau fera son retour dans l'intrigue. On ne sait pas dans quel contexte l'auteur Alexandre Laferrière choisira de la faire revenir.

Notons que vous pouvez dès maintenant voir le deuxième épisode de la saison, offert en primeur sur illico+.

La deuxième saison de la série Les armes se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.