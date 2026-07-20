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Frédéric Millaire Zouvi partage des images du tournage de la dernière saison des Armes

On peut y voir certains de ses collègues des trois dernières années, dont François Papineau.

Image de l'article Frédéric Millaire Zouvi partage des images du tournage de la dernière saison des «Armes »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Nous apprenions la semaine dernière que la troisième saison des Armes serait la dernière.

L'acteur Frédéric Millaire Zouvi, interprète de l'adjudant-chef Thomas Dallaire, a partagé ce week-end sur ses réseaux sociaux quelques photos du tournage de cette ultime saison.

On peut y voir ses collègues Émile Schneider, Penande Estime et François Papineau. Voyez les images au bas de l'article.

Dans cette nouvelle et dernière saison, Louis-Philippe Savard transforme sa douleur en mission personnelle : retrouver Daniel Colin et l'éliminer, avec l'aide d'Allan Craig et du JTF16. On se rappellera que son fils a été tué lors d'une mission à la fin de la saison dernière.

Craig prend en outre le commandement d'un nouveau poste opérationnel qui lui donne plus de pouvoir et de possibilités. Il mène une guerre de l'ombre contre ceux qu'il considère comme des ennemis de la Nation. S'enfonçant de plus en plus dans l'illégalité, il devra faire face à ses crimes du passé.

À l'hôpital, Maria dirige le programme d'aide aux soldats en détresse psychologique. Elle tente de traiter les soldats en choc post-traumatique de façon plus humaine, dont Aiden Larochelle. Entre-temps, Gabrielle Auclair enquête sur de mystérieuses disparitions de jeunes soldates sur la base et garde un œil méfiant sur Rose, désormais associée au padre Marcel Leblond.

De nouveaux acteurs se joignent à la série, découvrez lesquels ici.

Les Armes sera de retour le lundi 7 septembre à 20 h sur les ondes de TVA.

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