La 3e saison de cette série de TVA sera la dernière

Par voie de communiqué, TVA confirme aujourd'hui que la prochaine saison de la série Les Armes sera la dernière.

Produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aetios Productions, en collaboration avec Québecor Contenu, la série connaît une belle popularité auprès du public québécois depuis deux saisons.

Toujours réalisée par Jean-Philippe Duval, et scénarisée par Alexandre Laferrière, cette nouvelle et ultime saison, composée de 24 épisodes d’une heure, prendra place trois mois après la saison 2. L’OTAN et le Kremlin concluent une entente : les troupes russes se retirent pacifiquement du Nord, sous supervision canadienne et surtout américaine. Une paix fragile qui ouvre la porte à de nouvelles tensions entre le Canada, la Russie, les États‑Unis et la Chine.

Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis) transforme sa douleur en mission personnelle : retrouver Daniel Colin (Patrick Labbé) et l’éliminer, avec l’aide d’Allan Craig (François Papineau) et du JTF16. Craig prend en outre le commandement d’un nouveau poste opérationnel qui lui donne plus de pouvoir et de possibilités. Il mène une guerre de l’ombre contre ceux qu’il considère comme des ennemis de la Nation. S'enfonçant de plus en plus dans l'illégalité, il devra faire face à ses crimes du passé.

À l’hôpital, Maria (Victoria Diamond) dirige le programme d'aide aux soldats en détresse psychologique. Elle tente de traiter les soldats en choc post-traumatique de façon plus humaine, dont Aiden Larochelle (Alex Godbout). Entre-temps, Gabrielle Auclair (Bianca Gervais) enquête sur de mystérieuses disparitions de jeunes soldates sur la base et garde un œil méfiant sur Rose (Audrey Price), désormais associée au padre Marcel Leblond (Roc Lafortune).

Pour l'occasion, plusieurs nouveaux personnages feront leur arrivée dans l'intrigue, interprétés par les comédiens suivants : Alex Ivanovici, Quentin Kravtchenko, Inès Defossé, Alain Goulem, Eric Davis, Pierre-Paul Alain, Sarah Dagenais-Hakim et Peter Miller.

Pierre-Paul Alain interprètera un tueur à gages tandis que Peter Miller incarnera un ami du padre aux intentions louches.

Cette dernière saison de la série annuelle Les Armes sera de retour le lundi, 20 h, à TVA, dès le 7 septembre.

Rappelons que tous les lundis, à 21 h, les abonnés d’illico+ auront le privilège de visionner en primeur, une semaine avant sa diffusion à TVA, l’épisode suivant de la série Les Armes.