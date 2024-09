Un nouveau projet pour François Papineau et son amoureuse bien connue

Comme on le sait, François Papineau est un comédien formidable, capable de se métamorphoser tel un caméléon pour jouer autant un psychiatre qu'un désaxé ou un homme de pouvoir. Il nous prouve encore son talent cette saison dans Les Armes, dans lequel il tient le rôle de colonel Allan Craig, un militaire autoritaire qui semble avoir des choses à cacher.

Croisé lors du visionnement de presse de la série, François Papineau nous a confié travailler sur un autre projet, avec sa conjointe Bénédicte Décary (voyez sa photo ici).

Vous vous demandez d'où vous la reconnaissez? Celle-ci tient le rôle de la mère frappée par balle dans la première semaine de STAT. On a aussi pu voir les amoureux jouer ensemble dans la comédie Entre deux draps.

Le couple nous proposera très bientôt un documentaire sur le retour à la campagne, alors que François et Bénédicte ont récemment déménagé leurs pénates en Estrie. Le documentaire s'intitulera L'appel de la forêt et sera présenté ultérieurement sur TV5 (date à confirmer). Il s'agit d'une deuxième saison pour ce projet, alors que la première saison mettait en vedette une autre famille.

François Papineau nous dit : « Avec ma blonde, Bénédicte, on est en train de faire un documentaire sur notre retour à la campagne. Parce qu'on fait vraiment un retour. »

François Papineau nous explique avoir concilié pendant plusieurs années la ville et la campagne, avant de faire un choix décisif : « Ça nous demandait de travailler deux fois plus pour avoir deux secteurs. On a décidé cette année qu'on retourne là-bas et qu'on s'organise pour que ça fonctionne. C'est comme un retour à la maison pour les enfants. »

Il nous explique l'idée derrière ce nouveau projet : « C'est tout basé sur la vie en forêt, sur ce qui se cueille en forêt, sur ce qui peut se manger en forêt. Tu sais, moi, mon parcours à l'intérieur de ça, c'est que ça fait des années que je rêve de cueillir... Moi, j'ai construit des affaires, j'ai bâti, j'ai rénové. Là, je suis équipé pour abattre, cueillir. J'ai une assise, je peux faire du bois, je peux fabriquer des choses avec. Donc j'ai des projets de construction que je veux faire en prenant le bois de la forêt, puis en le faisant de façon écologique. »

Concernant l'homme de bois qui sommeille en lui, François Papineau nous dit, sourire en coin : « Il n'est jamais bien loin! »

On pourra aussi voir Bénédicte Décary y cuisiner les produits de la forêt, sachant qu'il s'agit de l'une de ses grandes passions.

Nous avons bien hâte de découvrir cette nouvelle saison de L'appel de la forêt à TV5.

D'ici là, nous poursuivons notre écoute de la série Less Armes, les lundis à 20 h sur TVA.