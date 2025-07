François Papineau lance des fleurs à Vincent-Guillaume Otis et c'est très touchant!

Rencontré sur le plateau de la série Les Armes lundi, le comédien François Papineau a, d'emblée, lancé des fleurs à sa covedette, Vincent-Guillaume Otis.

« Le tournage se passe de façon extrêmement harmonieuse. Vincent-Guillaume est un super leader. C'est important que ton numéro un sur une série soit quelqu'un de responsable et qui prend en charge un peu l'ambiance du plateau. C'est un leader positif. Comme Jean-Philippe [Duval, le réalisateur] aussi est un leader positif. Ça crée beaucoup de fun. On a une super équipe. Les acteurs, les actrices, on a beaucoup, mais vraiment beaucoup de connexion et de fun ensemble », nous dit-il.

Il ajoute : « C'est sûr qu'on parle du temps qu'on a pour faire les choses. Évidemment, c'est un enjeu moderne. Dans 10 ans, on va trouver qu'on avait donc du temps en 2025 pour faire les choses. On va regretter le temps. Moi, j'en profite à tous les jours. »

« Je capote sur le tournage de cette série-là! », précise-t-il, sourire aux lèvres. « En général, je capote sur ma job, mais là, j'ai vraiment un réel plaisir à venir sur le plateau toutes les fois que j'ai à venir et partager des moments extrêmement intenses avec les amis, parce que c'est intense. Au fond, on se crie dans la face, puis on s'haït. Les enjeux sont très durs, mais on le fait avec tellement de bonheur et de plaisir que ça se fait bien. »

Bianca Gervais, qui vient d'arriver sur le plateau, n'avait aussi que de bons mots pour son nouveau collègue de jeu. « J'ai beaucoup de reconnaissance envers Vincent-Guillaume Otis. Souvent, un plateau est à l'effigie de son premier acteur. Il m'a envoyé des messages. On a communiqué avec moi. François Papineau, qui est un pote aussi. J'ai pu poser mes questions parce qu'on arrive dans un TGV qui roule, mais qui a aussi des codes d'armée, des codes de police. »

De son côté, Patrick Labbé retrouvait son partenaire de District 31. Il nous a parlait ici.

Rappelons que Les Armes sera de retour à TVA en septembre prochain.