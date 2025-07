Patrick Labbé de retour dans un projet de Fabienne Larouche

Ce lundi, nous apprenions que le comédien Patrick Labbé avait décroché un rôle dans la série Les Armes.

Comme son départ de STAT avait fait quelques vagues (les détails ici), on s'avoue un peu étonné de le retrouver à nouveau dans un projet de Fabienne Larouche.

Rencontré sur le plateau cette semaine, l'acteur nous disait ceci : « Ça doit faire à peu près 25 ans que je travaille pour Fabienne. Je suis mort quelques fois, puis ça ne m'a pas empêché d'embarquer dans un nouveau projet avec elle ».

Il poursuit : « Elle m'a appelé, je pense que c'est une semaine ou deux avant de commencer les tournages des Armes, puis elle m'a dit : "Patrick, il faut que tu embarques sur Les Armes, j'ai un rôle parfait pour toi!" Puis j'ai fait : "Hey, salut Fabienne, ça va?" [rires] À ce moment-là, elle avait juste ça en tête, elle trouvait que le fit était parfait pour le rôle. Je suis allé rencontrer l'auteur, j'ai passé l'audition, puis... Bingo! Une semaine après, je commençais. C'est comme ça que ça se passe avec Fabienne. »

Notons que le comédien incarnera un paramilitaire dur à cuire, doté d'une grande intelligence, qui entretient un lien mystérieux avec le chef d'une organisation paramilitaire.

Pourquoi la productrice trouvait-elle que Patrick était le candidat idéal pour ce personnage? « Je pense qu'elle a beaucoup aimé Laurent Cloutier dans District 31, puis elle voyait dans Colin une arrogance qui était un peu similaire peut-être. Elle voulait que je plonge un peu dans ce genre de malcommode. »

Notons que Patrick Labbé retrouve dans ce nouveau projet son collègue de District 31, Vincent-Guillaume Otis. « La première scène que j'ai tournée, pratiquement, c'était avec Vincent-Guillaume. Les deux, on se regardait dans la salle de maquillage et on se disait à quel point c'était étrange de se retrouver quasi à la même place. » Précisons que dans Les Armes, les deux acteurs ont tourné des scènes d'interrogatoire, à l'image de celles entre Laurent Cloutier et Patrick Bissonnette dans la quotidienne de Luc Dionne.

À noter que Les Armes sera de retour dès septembre à TVA.