Mardi avait lieu le visionnement de presse de la nouvelle série Les armes de TVA.

Ainsi l'imposante distribution a posé fièrement pour les photographes, du trio Vincent-Guillaume Otis, François Papineau et Ève Landry, qui tiennent les rôles principaux de la série, aux nouvelles recrues, dont fait partie, notamment, la fille du musicien Scott Price (plus de détails ici).

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit :

La mort d'un soldat d'élite lors d'un exercice d'entraînement d'un commando secret plonge la base militaire de Kanawata dans la tourmente. Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis), un officier intègre et méritant, est sommé de prendre en charge les opérations. Alors qu'il tente de s'imposer comme commandant, il se bute à la résistance du colonel Allan Craig (François Papineau), à qui il doit succéder par intérim, et qui commande la base et le commando de main de fer. Lorsque la policière militaire Kim Falardeau (Eve Landry) confie à Savard que ce décès semble cacher quelque chose de bien plus gros, ils feront équipe pour tenter de faire la lumière sur les événements, sans savoir qu'ils mettent le doigt dans un engrenage dangereux...

Les 24 épisodes de 60 minutes des Armes seront diffusés les lundis à 20 h dès le 9 septembre à TVA et TVA+.

