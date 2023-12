Jouer avec intuition : Patrick Hivon s'illustre brillamment dans ce nouveau premier rôle

Mercredi, nous assistions au visionnement de presse de la série Détective Surprenant : La fille aux yeux de pierre. C’est dans ce cadre heureux que nous rencontrions Patrick Hivon, le comédien qui prête voix et visage au premier rôle de ce tout nouveau thriller policier. Lisez nos impressions globales de la fiction ici.

Ce dernier, qui découvrait en même temps que nous les images et les fruits du labeur de toute l’équipe, nous donnait sa réaction à chaud, après une projection des deux premiers épisodes, qui a tenu toute la salle en haleine : « Je suis content, parce que ça roule ! Il y a du rythme au bout, ce n’est pas complaisant, on va droit au but ! J’aime les personnages, le décor est magnifique. Je suis pas mal heureux », dit Patrick.

Déjà après quelques minutes d’attention, on ne pouvait ignorer toutes les nuances qui composent André Surprenant, l’enquêteur autour duquel tourne l’histoire. Le comédien a bel et bien su faire vivre, à partir des mots de Maureen Martineau et Marie-Ève Bourassa, un personnage ni blanc ni noir, dans lequel ombre et lumière cohabitent dans ses diverses trames (intrigue principale, destinée familiale, couple et passé mystérieux).

J’essaie de m’imprégner un peu de ce que les autres personnages disent de moi dans les textes. Ça, ça étoffe ce que j’ai à jouer. Des fois, c’est comment il aborde les gens, comment il aborde l’enquête, comment il se déplace… J’y vais à l’instinct, beaucoup, y’a bien des affaires qui ne sont pas conscientes.

« J’essaie de voir comment mon esprit est bousculé par le groupe, la productrice, toutes ces personnes-là avec qui je travaille, le décor, les éléments là-bas… C’était tellement émouvant, la mer, tu vois comment c’est puissant là-bas, tu vois comment c’est fragile, cet environnement-là. Tout ça a teinté un peu ma façon de jouer », nous explique le comédien principal en entrevue.

L’équipe de tournage a été mobilisée un bon deux mois aux Îles-de-la-Madeleine pour réaliser les images que l’on peut découvrir sur la chaîne de diffusion continue de Vidéotron, dès aujourd’hui.

D’ailleurs, même si la localisation du plateau venait avec son lot de défis - « c’est de jouer aussi souvent, dehors, des semaines de 60 heures. Il faisait froid » - il est tombé sous le charme des Madelinots. « C’était le fun, être avec le vrai monde ! J’étais surpris comment ces gens-là sont bâtis, les pêcheurs, c’est fou ! Ils sont très forts. Ils sont bons vivants, quasiment tout le monde, ça rit, ça rit ! Ce n’est pas des enfants de chœur des fois, mais ils sont fins, ils sont généreux. Ils sont vraiment généreux. J’ai trippé beaucoup, beaucoup, avec ces gens-là. »

Ces semaines de travail intense ont mené à une équipe soudée, comme appuie Patrick : « On est une belle gang. On est très unis. ». C’est toujours une bonne chose, avec des séries qui donnent une possibilité de suite. Bien entendu, ce n'est jamais chose promise. Encore faudra-t-il attendre la réaction du public, mais comme les émissions sont inspirées de la série de livres Les enquêtes de Surprenant, de Jean Lemieux, constituée de sept tomes, valait mieux bien bâtir tout de suite un peloton fort !

D’autant plus qu’il y a beaucoup à savoir sur le détective Surprenant, qui pourrait nous étonner par, « Peut-être son passé, d’où il vient… Pourquoi il a fui Montréal ? Pourquoi il a atterri aux îles ? Pourquoi il a demandé à être déplacé là-bas ? Ça, ça va être intéressant. » Sa femme rentrera aussi en territoire de l’Est vers la fin des épisodes. Qu’arrivera-t-il de leur relation ?

Sur cette note, nous courons sur Club illico pour dévorer la suite de la série...

Voyez des images de la série ci-bas.