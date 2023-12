C'est dans ce contexte que s'impose Patrick Hivon dans la peau du détective Surprenant, lui qui s'avère être l'un de nos plus talentueux comédiens au Québec. D'un seul regard gris, dans lequel se reflète le bleu de la mer des Îles, le comédien réussit à nous communiquer ses émotions et la profondeur de son personnage, lui aussi tourmenté.

Après avoir passé une nuit à fêter avec ses amis, intoxiquée, la fille du maire de Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine disparaît. Le sergent André Surprenant et son équipe sont sur le pied de guerre et souhaitent résoudre l'affaire rapidement, idéalement avec une bonne nouvelle pour tous. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. La jeune femme est retrouvée morte, ligotée, avec un coquillage dans la bouche. Son corps a été franchement malmené, par un être vil. L'oeuvre d'un tueur en série? Peut-être, mais impossible d'en être certain. Le Détective Surprenant se fera une mission de percer ce mystère qui met toute la communauté en émoi, alors que les palabres se répandent rapidement avec la brise froide. Quand la direction de l’enquête est ensuite confiée à l’inspecteur-chef Sébastien Gingras, un rival arrogant dépêché de Québec, la tension monte rapidement entre les deux hommes, alors que s’allonge la liste des suspects. Les méthodes peu orthodoxes de Surprenant l’amèneront, lui et ses coéquipiers, à des conclusions imprévues…

À ses côtés, le comédien Jean-François Pichette se métamorphose complètement et hérite d'un rôle costaud, celui du père de la victime. Celui-ci a donc une partition assez émotive à jouer et il arrive à nous entraîner dans ses tourments. Catherine Brunet, Patrice Godin, Patrick Goyette, Milya Corbeil Gauvreau, Nicolas Fontaine, Mikhaïl Ahooja et Marie-France Marcotte s'ajoutent à l'ensemble, formant une distribution toute étoile, aussi expérimentée que crédible.

Ce qui surprend dans Détective Surprenant, c'est la beauté des paysages et des plans de caméra, captés par le réalisateur Yannick Savard, qui contrastent avec la facture plus classique de la série. Les dunes rougeoyantes des Îles se marient au bleu qui encercle l'Archipel, nous plongeant instantanément dans l'atmosphère désirée. Les personnages sont soumis aux vents froids et aux intempéries, qui contribuent à une ambiance lourde qui n'est pas sans rappeler la série britannique Broadchurch. De leur côté, les textes de Marie-Ève Bourassa et Maureen Martineau sont affutés et vraisemblables. Vous ne pourrez pas décrocher avant d'avoir su l'auteur de ce crime horrible et parions que l'identité de celui-ci nous surprendra tous. Nous avons déjà notre petite idée après deux épisodes, mais reste à voir si nous aurons raison...

Entre ses paysages insulaires pittoresques, sa distribution haut de gamme et son intrigue fascinante, Détective Surprenant : La fille aux yeux de pierre a tout pour empoigner et captiver un large public. Les six épisodes d'une heure sont désormais disponibles sur Club illico. On peut s'imaginer que la série atterrira ultérieurement à TVA.