Frédéric Millaire Zouvi trouve son rôle le plus mignon en carrière

On est à mille lieues de l'adjudant-chef Dallaire dans Les armes.

Par Stéphanie Nolin

Avec la série Ils vécurent heureux de Crave, Frédéric Millaire Zouvi hérite de son rôle le plus charmant en carrière. Exit l'adjudant-chef Dallaire dans Les armes, qui sème la terreur. Exit aussi Jean-Michel dans 5e rang, dont les bêtises ont fait rire les téléspectateurs pendant quelques années. Le comédien fait la preuve, cette saison, qu'il peut tout jouer avec brio, attirant tous les regards au passage.

Dans Ils vécurent heureux, il endosse le rôle d'Alexis Louvain, le cousin du personnage principal interprété par Lévi Doré. Heureux et débonnaire, Alexis est le bon gars, toujours prêt à aider tout le monde, en s'oubliant un peu dans le détour. Il tombera follement amoureux d'une femme qui refuse de s'engager, jouée par la talentueuse Madeleine Péloquin. Cette relation qui frôle l'interdit, qui viendra contraster avec la dose de bonheur qu'elle procure à Alexis, qui semble flotter sur un nuage. (Le texte se poursuit plus bas)

Vous aurez dès lors compris qu'on est à mille lieues de l'esprit de la série Les armes. Pourtant, Frédéric Millaire Zouvi semble s'y retrouver comme un poisson dans l'eau, faisant définitivement sa marque comme l'un de nos excellents comédiens au Québec.

Alors qu'il livre des répliques savoureuses, imaginées par les auteurs Guillaume Girard, Audrey Béland et Juliette Gosselin, l'acteur nous fait rire régulièrement et se montre plus qu'attendrissant. Certaines pourraient même se découvrir un nouveau béguin télévisuel avec son personnage!

C'est à voir sur Crave dès maintenant.

Lisez nos impressions sur cette nouveauté ici, un beau coup de coeur de la saison.

