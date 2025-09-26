Frédéric Millaire Zouvi trouve son rôle le plus mignon en carrière

Avec la série Ils vécurent heureux de Crave, Frédéric Millaire Zouvi hérite de son rôle le plus charmant en carrière. Exit l'adjudant-chef Dallaire dans Les armes, qui sème la terreur. Exit aussi Jean-Michel dans 5e rang, dont les bêtises ont fait rire les téléspectateurs pendant quelques années. Le comédien fait la preuve, cette saison, qu'il peut tout jouer avec brio, attirant tous les regards au passage.

Dans Ils vécurent heureux, il endosse le rôle d'Alexis Louvain, le cousin du personnage principal interprété par Lévi Doré. Heureux et débonnaire, Alexis est le bon gars, toujours prêt à aider tout le monde, en s'oubliant un peu dans le détour. Il tombera follement amoureux d'une femme qui refuse de s'engager, jouée par la talentueuse Madeleine Péloquin. Cette relation qui frôle l'interdit, qui viendra contraster avec la dose de bonheur qu'elle procure à Alexis, qui semble flotter sur un nuage. (Le texte se poursuit plus bas)