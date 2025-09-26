Ils vécurent heureux : Un beau coup de coeur

Avec l'automne, une nouvelle série fait son arrivée et promet de nous réchauffer le coeur. Avec la comédie romantique Ils vécurent heureux, Crave frappe dans le mille, offrant à ses téléspectateurs une proposition de grande qualité, entre rires et émotions.

Pour cette nouvelle offrande, la compagnie de production Passez Go a renoué avec le comédien Lévi Doré, quelques années après le succès de Chouchou. Celui-ci endosse cette fois le rôle de Léo, un jeune homme de 25 ans qui épouse l'amour de sa vie, Emma. Les amoureux vont cohabiter, comme le feraient tous bons nouveaux mariés, tout en tentant de se tenir loin des clichés de couple. Entre l'amour sincère qu'ils se portent et leur désir de non-conformisme, Emma et Léo vont-ils réussir à trouver l'équilibre? Leurs amis, qui leur apportent tous une perspective différente sur les relations amoureuses, seront là pour les épauler.

Ce qui épate d'emblée avec Ils vécurent heureux, c'est la qualité des textes signés Guillaume Girard, Audrey Béland et Juliette Gosselin. Ceux-ci ont réussi à concocter un scénario à la fois charmant, drôle, attendrissant et accrocheur, truffé de répliques marquantes, tout en étant pertinent et actuel. Alors qu'ils ont attribué la partition plus romantique au couple en vedette, les auteurs se sont aussi affairés à donner une personnalité formidable à tous les personnages secondaires, créant au passage une illustration de l'amitié qui peut faire des envieux. Plus encore, les auteurs ont réussi à concevoir une oeuvre qui va agir comme un véritable baume, tandis que les sujets lourds s'accumulent dans l'actualité. Merci!

Évidemment, le résultat final ne serait pas le même sans une excellente distribution, capable de nous faire rire et de nous chavirer. Malgré son jeune âge, le charisme incandescent de Lévi Doré n'est déjà plus à prouver. Il en fait encore la démonstration, en trouvant la parfaite partenaire en Chanel Mings, qui infuse passion et fraîcheur à son héroïne.

On ne peut passer sous silence les interprétations craquantes et désopilantes de Frédéric Millaire Zouvi, Joephillip Lafortune et Myriam Gaboury, tous superbes. Ils nous ont fait rigoler à plusieurs reprises. Une distribution haut de gamme s'ajoute à ceux-ci, avec notamment Madeleine Péloquin, Robin L'Houmeau, Zeneb Blanchet, Caroline Néron, Stéphane Crête, Félix-Antoine Tremblay et Vincent Graton. Derrière la caméra, les réalisatrices Juliette Gosselin et Sandra Coppola enveloppent le récit de lumière et de beauté, proposant une mise en scène magnifique et moderne.

Entre candeur, originalité et dérision, Ils vécurent heureux évite habilement toutes les fausses notes. Après les trois premiers épisodes, vous aimerez cette distribution pour la vie. C'est à voir sur Crave dès maintenant.