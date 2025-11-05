Frédéric Millaire Zouvi défile sur un tapis rouge avec son amoureuse bien connue

Ce mardi soir, au Monument national de Montréal, avait lieu la première du film On sera heureux de Michel Marc Bouchard et Léa Pool, en présence de tous les membres de la distribution et de nombreux invités, dont Anne Dorval et Juliette Binoche.

En ce sens, nous avons pu croiser le formidable comédien Frédéric Millaire Zouvi, qu'on peut voir actuellement dans les séries Les armes, Ils vécurent heureux et Anticosti. Il était au bras de son amoureuse, la comédienne Stéphanie Germain (voir ses photos ici).

Rappelons que les tourtereaux avaient partagé l'écran dans la série 5e rang, où ils interprétaient respectivement Solène Cournoyer et Jean-Michel Lanctôt. On a aussi pu voir Stéphanie Germain dans STAT, où elle interprétait Fanny Raymond, puis dans Indéfendable, où elle incarnait Adèle Valois.

Voyez-les dans la photo ci-dessous.

Quel beau couple! N'est-ce pas?

Le film On sera heureux suit le parcours de Saad, un jeune marocain exilé au Québec, prêt à tout pour sauver l’homme qu’il aime, un réfugié iranien menacé d'être renvoyé dans son pays où une mort certaine l'attend. Pour tenter l’impossible, Saad entreprend de séduire un influent porte-parole du ministère de l’Immigration. Ce pari dangereux déclenche une série d’événements aussi intimes que politiques, où chaque décision engage bien plus que des sentiments.

Mehdi Meskar, Alexandre Landry, Aron Archer, Céline Bonnier, Paul Ahmarani et plusieurs autres y tiennent la vedette.

Le long métrage, présenté en ouverture du festival Cinémania, sera proposé dans les salles du Québec à compter de ce vendredi 7 novembre.