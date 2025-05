Frédéric Millaire Zouvi décroche un nouveau rôle à la télé

Mercredi, nous apprenions que Frédéric Millaire Zouvi, qui joue un rôle de bourreau dans Les armes, va figurer au générique d'une nouvelle série attendue, Ils vécurent heureux.

Réalisée par Sandra Coppola et Juliette Gosselin, la série raconte l’histoire d’Emma (Chanel Mings) et Léo (Lévi Doré), un jeune couple nouvellement marié qui croit avoir tout compris sur l’amour et l’engagement, du haut de leurs 25 ans. Mais leur amour peut-il survivre au désir de bousculer les conventions? À travers leur parcours, mais aussi celui de leurs amis qui entretiennent tous un rapport différent aux relations amoureuses, chaque personnage cherche à atteindre le bonheur en déconstruisant les codes de l’hétéronormativité… au risque de perdre pied.

Joephilipp Lafortune, Myriam Gaboury, Robin L'Houmeau, Madeleine Péloquin, Zeneb Blanchet, Caroline Néron, Stéphane Crête, Yardly Kavanagh, Félix-Antoine Tremblay, Philippe Thibault-Denis et Juliette Gariépy seront aussi de la distribution.

Audrey Béland, Guillaume Girard et Juliette Gosselin ont rédigé les textes.

Ils vécurent heureux se déclinera en dix épisodes de 30 minutes à voir sur Crave cet automne.