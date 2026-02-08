Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Frédéric Millaire Zouvi annonce être en deuil

« Bon voyage parrain. 🤍 »

Image de l'article Frédéric Millaire Zouvi annonce être en deuil
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Triste nouvelle pour le comédien Frédéric Millaire Zouvi, qui a annoncé ce vendredi être en deuil d'un membre de sa famille. En effet, dans une publication sur les réseaux sociaux, celui que l'on peut voir dans la série Les Armes a révélé que son parrain, l'acteur Yvon Bilodeau, est décédé des suites d'un cancer du foie.

Ému, il écrit :

« Merci Yvon.

Jusqu’au bout, t’auras choisi l’amour. La douceur, l’émerveillement, l’ouverture. L’humour partout. La famille, l’Art, la scène, mais aussi le bois. Les avions, les bateaux. Les beaux mots. Tu choisissais de sourire aussi. Ça c’était contagieux. Encore aujourd’hui, quand je pense à toi, j’ai un sourire en coin, plein d’admiration. J’aurais pris plus de temps avec toi. J’ai encore plein de questions. On s’en reparle ok? 

Je fais un câlin à tous ceux qui t’ont aimé et qui vont continuer à t’avoir dans leur cœur.

Bon voyage parrain. 🤍 »

Voyez la publication complète en bas de cet article.

Son parrain était le frère du comédien Vincent Bilodeau, qu'on a pu voir récemment dans la série Discussions avec mes parents. Il interprétait Jean-Pierre Morency, le père de François Morency.

Nous tenons à transmettre toutes nos condoléances à la famille et aux amis éprouvés par ce deuil.

De son côté, Frédéric Millaire Zouvi poursuit son chemin à la télé. Ces derniers temps, c'est dans Les Armes que le comédien peut être aperçu, lui qui interprète l'adjudant-chef Thomas Dallaire dans la série. Il faut cependant avouer que les récents épisodes nous semblent de plus en plus difficiles à suivre... Les détails ici.

Les Armes est diffusé le lundi à 20 h sur les ondes de TVA.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.6 - c247b1d4