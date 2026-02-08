Frédéric Millaire Zouvi annonce être en deuil

Triste nouvelle pour le comédien Frédéric Millaire Zouvi, qui a annoncé ce vendredi être en deuil d'un membre de sa famille. En effet, dans une publication sur les réseaux sociaux, celui que l'on peut voir dans la série Les Armes a révélé que son parrain, l'acteur Yvon Bilodeau, est décédé des suites d'un cancer du foie.

Ému, il écrit :

« Merci Yvon.

Jusqu’au bout, t’auras choisi l’amour. La douceur, l’émerveillement, l’ouverture. L’humour partout. La famille, l’Art, la scène, mais aussi le bois. Les avions, les bateaux. Les beaux mots. Tu choisissais de sourire aussi. Ça c’était contagieux. Encore aujourd’hui, quand je pense à toi, j’ai un sourire en coin, plein d’admiration. J’aurais pris plus de temps avec toi. J’ai encore plein de questions. On s’en reparle ok?

Je fais un câlin à tous ceux qui t’ont aimé et qui vont continuer à t’avoir dans leur cœur.

Bon voyage parrain. 🤍 »

Voyez la publication complète en bas de cet article.

Son parrain était le frère du comédien Vincent Bilodeau, qu'on a pu voir récemment dans la série Discussions avec mes parents. Il interprétait Jean-Pierre Morency, le père de François Morency.

Nous tenons à transmettre toutes nos condoléances à la famille et aux amis éprouvés par ce deuil.

De son côté, Frédéric Millaire Zouvi poursuit son chemin à la télé. Ces derniers temps, c'est dans Les Armes que le comédien peut être aperçu, lui qui interprète l'adjudant-chef Thomas Dallaire dans la série. Il faut cependant avouer que les récents épisodes nous semblent de plus en plus difficiles à suivre... Les détails ici.

Les Armes est diffusé le lundi à 20 h sur les ondes de TVA.